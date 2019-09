Pročínski demonštranti zvolali v Hongkongu pochod

Pročínsky pochodv uliciach Hongkongu, 29. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 29. septembra (TASR) - Stovky demonštrantov v uliciach Hongkongu v nedeľu spievalo čínsku hymnu a mávalo čínskymi vlajkami. Reagovali tak na predchádzajúce protivládne masové protesty, namierené aj proti zasahovaniu Číny do osobitného štatútu Hongkongu v rámci hesla "jedna krajina, dva systémy", uviedla agentúra AP.Nedeľňajší pročínsky pochod sa uskutočnil iba deň po tom, čo medzi účastníkmi protivládnych protestov a poriadkovými silami vypukli násilnosti. Demonštranti do policajtov neraz hádzali tehly či fľaše, na čo polícia reagovala použitím slzotvorného plynu, gumových projektilov či vodných diel.Podľa organizátorov je nedeľňajší protest vyjadrením podpory čínskej zvrchovanosti a výzvou na pokojné oslavy 70. výročia prevzatia moci čínskou komunistickou stranou, naplánované na 1. októbra.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Protivládnym demonštrantom to však už nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinení zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.