Producenti ropy majú podľa Rijádu znížiť ťažbu o 1 mil. barelov denne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 12. novembra (TASR) - Na opätovné vybalansovanie trhu by producenti ropy mali znížiť ťažbu zhruba o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to v pondelok minister ropného priemyslu Saudskej Arábie.povedal Chálid al-Fálih na energetickej konferencii v Abú Zabí. Predtým uviedol, že Saudská Arábia zníži v decembri dodávky na svetové trhy o 0,5 milióna barelov/deň. Táto informácia sa už odrazila na trhoch s ropou, kde ceny komodity vzrástli zhruba o 2 %.V minulom mesiaci ceny ropy prudko klesali, čo bola reakcia na vysokú produkciu, najmä zo strany USA a Ruska. Ceny okrem toho nadol stlačila aj správa, že čo sa týka sankcií USA voči Iránu, Spojené štáty poskytnú dočasnú výnimku na nákup iránskej ropy pre osem štátov. Obmedzenie dodávok iránskej ropy na trhy tak nedosiahne taký rozsah, s akým sa pôvodne počítalo.O ďalšom vývoji na trhu s ropou by mali ministri z členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a nečlenských krajín rokovať začiatkom decembra vo Viedni.