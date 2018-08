Produkcia amerického priemyslu v júli vzrástla len veľmi mierne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. augusta (TASR) - Produkcia amerického priemyslu v júli vzrástla, ale len veľmi mierne a menej, ako očakávali analytici. Dôvodom bol pokles výroby banského a energetického sektora.Podľa najnovších údajov centrálnej banky Fed sa celková produkcia amerického priemyslu v auguste zvýšila medzimesačne o 0,1 %. Analytici pritom očakávali, že stúpne o 0,3 % po júnovom náraste o percento.Štatistiky ďalej ukázali, že výkon amerického výrobného sektora sa v auguste zvýšil o 0,3 %, a to najmä vďaka automobilovému priemyslu, ktorého produkcia stúpla o 0,9 %. To je však spomalenie oproti júnu, keď automobilový sektor zvýšil výrobu o 7,6 %.Zároveň produkcia ťažobného a banského sektora v júli medzimesačne klesla prvýkrát za šesť mesiacov, a to o 0,3 %. Výroba energií sa znížila o 0,5 %.V medziročnom porovnaní sa výkon amerického priemyslu v júli zvýšil o 4,2 %.Americký priemysel pôsobí relatívne zdravo napriek obchodným konfliktom s Čínou, Európou a Kanadou a posilňovaniu dolára, ktoré zdražuje americké výrobky v zahraničí.