Produkcia áut v Británii klesla v marci o vyše 14 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. apríla (TASR) - Produkcia áut v Británii klesla v marci 10. mesiac po sebe, pričom tempo poklesu presiahlo 14 %. Automobilový priemysel dopláca podľa zástupcov sektora najmä na slabší dopyt na kľúčových zahraničných trhoch, pričom situácia sa podstatne zhorší, ak krajina opustí Európsku úniu bez dohody.Ako uviedlo Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), v marci sa v Británii vyrobilo 126.195 áut, čo medziročne znamená pokles o 14,4 %. Ešte horšie je, že pre slabší dopyt v kontinentálnej Európe a Ázii produkcia áut určených na export, ktorá je pre Britániu kľúčová, klesla o 13,4 %. Klesol aj dopyt na domácom trhu. Dosiahol 26.873 vozidiel, čo znamená pokles o 18,1 %.SMMT očakáva, že produkcia tento rok klesne na 1,36 milióna áut oproti 1,52 milióna v roku 2018. Aj to ale len v prípade, že Británia odíde z Európskej únie s dohodou. Ak sa tak nestane a Londýn sa bude musieť spoliehať na obchod s EÚ len v rámci pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré zahrnujú dovozné clá, produkcia by mohla do roku 2021 klesnúť zhruba o 30 % približne na 1,07 milióna vozidiel. Tým by sa vrátila na úroveň z polovice 80. rokov 20. storočia, dodala SMMT.