Produkcia áut v Británii klesla vlani najvýraznejším tempom za 9 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Londýn 31. januára (TASR) - Produkcia áut v Británii klesla v minulom roku o 9 % na 1,52 milióna vozidiel. To znamená najnižšiu produkciu za päť rokov a zároveň najvýraznejšie tempo poklesu od roku 2009, keď produkcia klesla takmer o tretinu. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktoré zároveň dodalo, že objem investícií klesol pre obavy z brexitu takmer o polovicu.Automobilový priemysel, ktorý zamestnáva v Británii okolo 850.000 ľudí a politici ho často vyzdvihovali ako jeden z úspešných príbehov výrobného sektora, zaznamenáva stabilný pokles produkcie a investícií od roku 2016, teda od roku, v ktorom sa konalo referendum o brexite. Situáciu ešte skomplikovali kroky britskej vlády proti naftovým autám, sprísnenie emisných testov a spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky.SMMT očakáva pokles výroby áut aj v tomto roku. Ako uviedol šéf SMMT Mike Hawes, združenie počíta s poklesom zhruba o 3 %, aj to len v prípade, že Británia bude z EÚ odchádzať s dohodou.Investície dosiahli vlani 589 miliónov libier (674,37 milióna eur). To je podľa SMMT najnižšia hodnota od roku 2012, keď sa začalo so spracovávaním príslušných údajov.(1 EUR = 0,87341 GBP)