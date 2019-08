Produkcia mlieka v SR v 1. polroku medziročne klesla o 8,5 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na Slovensku sa v 1. polroku 2019 vyrobilo 116.063 ton konzumného mlieka, čo predstavuje v porovnaní s 1. polrokom 2018 zníženie o 8,5 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).Polotučného trvanlivého mlieka sa vyrobilo medziročne o 7,6 % menej, v 1. polroku 2019 dosiahol objem jeho produkcie 73.288 ton. Na produkcii konzumného mlieka sa polotučné trvanlivé mlieko v tomto polroku podieľalo 63,1 %.Konzumnej smotany sa na Slovensku vyrobilo do konca júna tohto roka 13.824 ton, čo predstavuje medziročný pokles produkcie o 1,9 %. Smotany s obsahom tuku do 29 % (vrátane) sa v 1. polroku 2019 vyrobilo 10.680 ton, to znamená v porovnaní s rovnakým obdobím 2018 pokles jej produkcie o 2,4 %. Kyslej smotany sa v sledovanom období v SR vyrobilo 4252,8 tony, čo bolo o 3,7 % menej ako pred rokom.Kyslomliečnych výrobkov vrátane jogurtov sa v 1. polroku tohto roka vyrobilo 31.693,4 tony. Na produkcii kyslomliečnych výrobkov sa jogurty v tomto roku podieľali 58 %, spolu sa ich do konca júna tohto roka vyrobilo 18.376 ton, ich produkcia sa medziročne znížila o 16,1 %.