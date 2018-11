Produkcia ocele v Číne by mala tento rok dosiahnuť nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 6. novembra (TASR) - Produkcia ocele v Číne by mala tento rok vzrásť nad 900 miliónov ton. Uviedol to v utorok na medzinárodnom dovoznom veľtrhu v Šanghaji Čchen Te-žung, predseda predstavenstva najväčšieho čínskeho producenta ocele Baowu Steel Group.Čína, ktorá sa na celosvetovej produkcii a zároveň spotrebe ocele podieľa približne polovicou, vyprodukovala minulý rok rekordných 831,7 milióna ton ocele. Za deväť mesiacov tohto roka produkcia dosiahla už 699,4 milióna ton. To je o 6,1 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka a nový rekord za dané obdobie. Firmy zvyšovali produkciu, aby vyťažili maximum z vysokých cien ocele.Analytici očakávajú, že produkcia ocele sa na vysokej úrovni udrží aj v poslednom štvrťroku. Čína totiž počas minulej zimy plošne obmedzila produkciu ocele, teraz ale umožnila provinciám a regiónom, aby si produkčné obmedzenia stanovili v tomto období sami.