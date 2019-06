Produkcia OPEC v máji klesla a bola najnižšia za 5 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. júna (TASR) - Ťažba Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v máji klesla a bola najnižšia za 5 rokov. Kartel sa obáva, že obchodná vojna medzi USA a Čínou môže spôsobiť spomalenie rastu globálnej ekonomiky a dopytu po rope.Produkcia OPEC v máji padla o 236.000 barel (1 barel = 159 litrov) denne na 29,88 milióna barelov denne, uvádza sa v mesačnej správe kartelu, ktorá cituje nezávislé zdroje. To bolo prvýkrát od júna 2014, čo ťažba OPEC klesla pod 30 miliónov barelov denne.Kartel sa rozhoduje, či má predĺžiť dohodu o obmedzení ťažby, ktorá má platiť 6 mesiacov. Vo svojej mesačnej správe uvádza, že zoberie do úvahy vyhliadky ekonomiky, keď sa v najbližších týždňoch stretne s predstaviteľmi Ruska a ďalších producentských krajín.uvádza sa v správe OPEC, ktorá tiež spomenula geopolitické riziká v mnohých kľúčových regiónoch.Kartel očakáva, že svetová ekonomika zostane pod tlakom aj v druhej polovici roka 2019 z dôvodu obchodných sporov, čo zvyšuje neistotu týkajúcu sa vývoja dopytu po čiernom zlate. OPEC aktuálne počíta s tým, že globálny dopyt po rope tento rok stúpne o 1,14 milióna barelov denne, čo je o niečo menej v porovnaní s predchádzajúcou prognózou kartelu. Producenti mimo skupinu by mali tento rok zvýšiť svoju ťažbu o 2,14 milióna barelov denne, čo znamená, že nárast produkcie viac než pokryje rast dopytu.