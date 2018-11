Produkcia ropy v Rusku dosiahla v októbri nové postsovietske maximum

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. novembra (TASR) - Produkcia ropy v Rusku dosiahla minulý mesiac nové, takmer 30-ročné maximum. Najviac k tomu prispeli najväčšie ruské ropné firmy Rosnefť a Lukoil. Uviedlo to v piatok ruské ministerstvo energetiky.Podľa ministerstva dosiahla produkcia ropy v októbri 11,41 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená nové postsovietske maximum. Na porovnanie, v septembri predstavovala 11,36 milióna barelov denne, čo bol predchádzajúci najvyšší objem ťažby od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. V prepočítaní na tony produkcia dosiahla 48,262 milióna oproti 46,478 milióna ton v septembri.Ako ministerstvo dodalo, Rosnefť zvýšil ťažbu medzimesačne približne o 0,5 % na 4 milióny barelov denne. Produkcia Lukoilu dosiahla 1,68 milióna barelov/deň, čo oproti septembru predstavuje rast o 0,3 %.Podľa prieskumov agentúry Reuters sa produkcia ropy zvýšila v októbri aj v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), pričom odhad poukazuje na najvyššiu ťažbu od roku 2016. Prispeli k tomu najmä Spojené arabské emiráty a Líbya, ktorých zvýšená produkcia dokázala výrazne vykompenzovať pokles dodávok ropy z Iránu. Vývoz z tejto krajiny klesá pre blížiace sa sankcie na export komodity z Iránu zo strany USA. Tie vstúpia do platnosti 4. novembra.