Produkcia ropy v Saudskej Arábii dosiahla v novembri nový rekord

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 21. novembra (TASR) - Produkcia ropy v Saudskej Arábii dosiahla začiatkom tohto mesiaca nový rekord, keď Rijád zaznamenal vyšší dopyt, než v tomto období býva zvykom. Viacerí odberatelia ropy zo Saudskej Arábie sa totiž začiatkom novembra začali pripravovať na očakávaný výpadok v dodávkach suroviny z Iránu.Podľa nemenovaných zdrojov zo saudského ropného sektora, ktoré zverejnila agentúra Bloomberg, vzrástla ťažba ropy v Saudskej Arábii v prvej polovici novembra na 10,8 až 10,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V niektorých dňoch ponuka na trhu presiahla 11 miliónov barelov denne, keď Rijád siahol aj do zásob.Zatiaľ nie je isté, či Saudská Arábia plánuje udržať vysokú produkciu až do konca mesiaca, alebo ju ku koncu novembra bude znižovať. O rekordnej produkcii sa pravdepodobne bude diskutovať aj na zasadnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov vo Viedni 6. decembra, keď sa bude rozhodovať o produkčnej stratégii OPEC na najbližšie mesiace.Saudská Arábia už skôr informovala, že má záujem na obmedzení dodávok na trhy a sama začne od decembra. Vtedy plánuje znížiť vývoz v porovnaní s novembrom o 500.000 barelov denne.Aj v novembri 2016 dosiahla vtedajšie produkčné maximum, a to na úrovni 10,72 milióna barelov denne. Koncom tohto istého mesiaca sa potom svetoví producenti ropy dohodli na programe obmedzovania ťažby. V nasledujúcich dvoch mesiacoch Rijád produkciu výrazne znížil a v januári 2017 vykázal ťažbu na úrovni 9,7 milióna barelov/deň.