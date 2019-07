Produkcia ropy v štátoch OPEC klesla v júni na nové 5-ročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júla (TASR) - Produkcia v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zaznamenala v júni ďalší pokles a dosiahla nové 5-ročné minimum. Saudská Arábia síce vlastnú produkciu minulý mesiac zvýšila, nestačilo to však na vykompenzovanie poklesu produkcie v Iráne a vo Venezuele v dôsledku sankcií USA. Navyše, aj niektoré ďalšie štáty OPEC ťažbu znížili.Ropný kartel vyprodukoval v júni podľa zdrojov z ropného trhu, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, 29,60 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To je o 170.000 barelov denne menej ako v máji. Ak sa odhady v oficiálnej správe OPEC potvrdia, bude to najnižšia produkcia zo strany kartelu od roku 2014.Prieskum Reuters naznačuje, že aj keď Saudská Arábia pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa mierne produkciu zvýšila, stále ťaží menej, než by na základe produkčných kvót v rámci programu o znižovaní ťažby mohla. Program medzitým štáty OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom predĺžili o deväť mesiacov do konca marca 2020.Na základe programu o znižovaní produkcie je objem ropy, o ktorý majú štáty OPEC spoločne produkciu redukovať, stanovený na 800.000 barelov denne. Kvóta sa týka 11 zo 14 členských krajín OPEC. Nespadajú pod ňu Irán, Líbya a Venezuela.V júni podľa prieskumu Reuters 11 štátov viazaných dohodou plnilo dohodnuté škrty na 156 %. Produkciu tak znížili ešte viac než v máji, keď stanovenú kvótu tiež prekročili. Podpísali sa pod to sankcie USA voči Iránu a Venezuele, ale aj nižšia ťažba v Líbyi, ďalej Iraku, Kuvajte a Angole.