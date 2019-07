Produkcia ropy v štátoch OPEC v júli klesla na 8-ročné minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. júla (TASR) - Produkcia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v júli opäť klesla a dostala sa na 8-ročné minimum. Hlavným dôvodom bolo dobrovoľné obmedzenie ťažby najväčšieho exportéra kartelu, Saudskej Arábie, čo ešte prehĺbilo straty spôsobené sankciami USA proti Iránu a výpadkami v ďalších štátoch OPEC.OPEC v júli vyprodukovala 29,42 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, ukázal prieskum agentúry Reuters. To bolo o 280.000 barelov denne menej ako v júni a najmenej od roku 2011.Prieskum ukázal, že Saudská Arábia plní svoj plán viac priškrtiť ťažbu, než požaduje dohoda skupiny OPEC+, aby podporila ceny komodity. Produkcia Saudskej Arábie sa v júli znížila na 9,65 milióna barelov denne, pričom podľa dohodnutých kvóty by mohla ťažiť 10,311 milióna barelov denne.OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom začiatkom júla predĺžili dohodu o obmedzení produkcie o deväť mesiacov do konca marca 2020.Aj napriek zníženiu dodávok z krajín OPEC ceny ropy klesli zo svojich aprílových maxím. Dôvodom sú obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky.