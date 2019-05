Produktivita práce v USA sa v 1. štvrťroku prudko zvýšila

Vlajka vejúca na pol žrde na počeť zosnulého prezidenta USA Georga Busha staršieho, v pozadí pamätník A. Lincolna. Washington,1. decembra 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. mája (TASR) - Tempo rastu produktivity práce v USA sa v 1. kvartáli zvýšilo a bolo najrýchlejšie za vyše 4 roky.Produktivita práce mimo poľnohospodárstvo počas troch mesiacov od januára do marca 2019 stúpla o 3,6 %, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol jej najprudší nárast od 3. štvrťroka 2014. Ekonómovia počítali so zvýšením o 2,2 %. Ministerstvo tiež revidovalo údaj za predchádzajúci kvartál na +1,3 % z pôvodne uvádzaných +1,9 %.Produktivita je miera produkcie za hodinu. Produkcia v 1. kvartáli stúpla o 4,1 %, pričom objem odpracovaných hodín sa zvýšil len o 0,5 %.Správa ministerstva práce tiež ukázala, že jednotkové náklady práce klesli v 1. štvrťroku o 0,9 % po ich náraste o 2,5 % v posledných troch mesiacoch vlaňajška. To prekvapilo ekonómov, ktorí očakávali ich zvýšenie o 1,5 %.Náklady klesli, keďže nárast produktivity viac než vykompenzoval zvýšenie hodinovej mzdy, ktorá v uplynulom štvrťroku vyskočila o 3,9 %.V medziročnom porovnaní produktivita v 1. kvartáli stúpla o 2,4 %, keď produkcia vyskočila o 3,9 % a objem odpracovaných hodín sa zvýšil o 1,5 %. Jednotkové náklady práce vzrástli o 0,1 %, čo bol ich najslabší nárast od posledného štvrťroka 2013, keď padli o 1,7 %.