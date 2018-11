Profesionálny boxer Usyk pokoril Bellewa, ktorý ukončil svoju kariéru

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 11. novembra (TASR) - Ukrajinský profesionálny boxer Oleksandr Usyk obhájil pozíciu nesporného šampióna ťažkej hmotnostnej kategórie (do 90,72 kg). V sobotu v Manchester Arene knokautoval domáceho vyzývateľa Tonyho Bellewa v ôsmom kole z dvanástich vypísaných a obhájil opasky všetkých štyroch najprominentnejších organizácií WBA (Super), WBC, WBO, IBF, ako aj magazínu The Ring.Tridsaťpäťročný Bellew sa pred prajným manchesterským publikom lúčil s kariérou, v ktorej dosiahol až na titul majstra sveta v ťažkej váhe. Proti jednému z najvyššie postavených pästiarov v rebríčkoch naprieč divíziami si užíval úlohu outsidera, v úvodnej polovici bol efektívnejší a viedol u dvoch z troch bodujúcich rozhodcov. Favorit boxujúci v obrátenom garde však v siedmom kole našiel svoj typický rytmus a za minútu ôsmeho kola systematicky rozobral statočného oponenta. Duel ukončil ľavačkou, ktorá bola taká tvrdá, že Bellew si v pozápasovom rozhovore nepamätal, kedy k nej došlo.povedal Bellew pre Sky Sports. V ringu niekoľkokrát objal Usyka a opakoval chválu na jeho adresu. Rukavice zavesil na klinec s bilanciou 30-3-1.Tridsaťjedenročný Ukrajinec obhájil tituly, ktoré zjednotil v júli víťazstvom vo finále turnaja World Boxing Super Series nad Rusom Muratom Gassievom. Pripísal si šestnáste profesionálne víťazstvo v rovnakom počte zápasov, dvanáste pred časovým limitom. Olympijský víťaz z Londýna 2012 už nemá čo dokázať v tejto divízii a skôr či neskôr sa posunie do najprestížnejšej superťažkej hmotnostnej kategórie, kde by si už koncom budúceho roka mohol zmerať sily s Britom Anthonym Joshuom. Obaja spolupracujú s promotérom Eddiem Hearnom a rokovania preto budú oveľa jednoduchšie než napríklad medzi Joshuom a Američanom Deontayom Wilderom.povedal Usyk.Bellewov boxerský príbeh sa neskončil šťastne, ale obrazne i doslovne je filmový. Liverpoolčan a celoživotný fanúšik futbalového FC Eveton, ktorý začínal pouličnými bitkami, sa v roku 2016 práve v domovskom stánku svojho obľúbeného klubu Goodison Park stal majstrom sveta. Proti Ilungovi Makabovi z DR Kongo sa už v prvom kole ocitol na podlahe, no vstal a v treťom kole knokautoval súpera. Zahral si vo filme Rocky a dvakrát zdolal spôsobom TKO krajana Davida Hayeho v dôležitých stretnutiach pre scénu v Spojenom kráľovstve: