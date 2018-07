Profi komunikácia s biznis partnermi prostredníctvom EDI Foto: EDITEL SK/Vasily Merkushev Foto: EDITEL SK/Vasily Merkushev

Kto je ale skutočný odborník na EDI? Ako sa rýchlo zorientovať na trhu? Odborníka poznáte na základe týchto charakteristík:

• Je to ten, ktorý sa zaoberá jedným odvetvím dlhodobo a do hĺbky a má seriózne referencie.

• Je to ten, ktorý sa snaží spoznať klienta, zisťuje jeho potreby a možnosti, objem dokumentov a už bežiaci softvér.

• Je to ten, ktorý vám ponúkne nezáväznú konzultáciu.

• Je to ten, ktorý zvolí adekvátne riešenie s víziou budúceho rastu a rozšírenia vašej firmy.

• Je to ten, ktorý zohľadní a transparentne vyčísli priame aj nepriame náklady a návratnosť investície.

• Je to ten, ktorý používa moderné technológie a súdobé funkcionality.

Foto: EDITEL SK Foto: EDITEL SK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (OTS) - Ako optimalizovať informačné toky medzi firmami tak, aby boli presné, bezchybné a rýchle? Riešením je EDI, teda elektronická výmena dát. Zásadný rozdiel je však v prístupe pri jej nasadzovaní v podniku.Pri troške hľadania nájdete desiatky definícií toho, čo je EDI. Povedzme si však, čo EDI nie je. Nie je to jednoduchá obdoba papierových dokumentov v elektronickej forme, teda posielanie skenov, pdf alebo xls e-mailom. Skutočné EDI (Electronic Data Interchange) vedie k najvyššej možnej úrovni automatizácie komunikačných procesov medzi firmami. Efektívna EDI je o digitalizácii vo vzťahu minimálne dvoch obchodných partnerov, ktorí si budú vzájomne vymieňať dokumenty.My v EDITEL sa špecializujeme na EDI a skratka EDI je dokonca súčasťou nášho mena. EDI je pre nás synonymom optimalizovaných procesov. Z dlhoročných skúseností vieme, že malá firma potrebuje malé a šikovné riešenie, ktoré bude implementované po častiach. Veľká spoločnosti zasa vyžaduje veľké robustné riešenie s plnou technickou podporou 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Z uvedených dôvodov máme štyri produktové línie, podľa náročnosti klientskeho riešenia.,“ vysvetľujeEDITEL.Dokonalé poznanie štandardizovaných technológií EDI umožňuje úspešne nasadiť riešenia v rôznych odvetviach, od maloobchodu, cez banky, čerpacie stanice, až po automobilový priemysel. „“ uvádzaa dodáva:Ľudský faktor a ručné zadávanie je vždy spojený s rizikom chybovosti. Elektronická výmena dát znamená vyššiu presnosť a radikálne nižšiu chybovosť. V niektorých prípadoch môže nahradiť aj ľudské zdroje zaoberajúce sa firemnou administratívou. Informácie v EDI sú prenášané v reálnom čase, čo urýchľuje ich spracovanie, sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií.