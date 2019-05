Profil kandidáta na post ústavného sudcu Pavla Boroňa

Na snímke kandidát na post ústavného sudcu SR Pavol Boroň. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. mája (TASR) - Národná rada SR zvolila v utorok 21. mája troch kandidátov na ústavných sudcov, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.TASR prináša profil zvoleného kandidáta Pavla Boroňa.Kandidát na post ústavného sudcu JUDr. Pavol Boroň je advokátom a komerčným právnikom. Za kandidáta na ústavného sudcu ho navrhol poslanec parlamentu Rastislav Holúbek (Sme rodina - Boris Kollár).Pavol Boroň sa narodil 12. februára 1963 v Banskej Bystrici. Po ukončení stredoškolského štúdia na Gymnáziu J. G. Tajovského pokračoval vo vzdelávaní na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil v roku 1986 a štátnu rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte UK absolvoval v roku 1988.Svoju profesionálnu kariéru začal v štátnej správe, kde v rokoch 1985 - 1990 pracoval na finančnom odbore Obvodného národného výboru (ONV) v Banskej Bystrici v pozícii vedúceho majetkovo-právneho oddelenia. Ďalšie dva roky pôsobil na banskobystrickom Obvodnom úrade ako právnik špecialista. Poslancom NR SR za KDH bol v rokoch 1990 - 1992. V tom čase sa už aktívne zapájal do činnosti Matice slovenskej. Za jej prvého podpredsedu bol zvolený v roku 1992.V ďalších rokoch pokračoval v práci pre bankový sektor. Poradcom viceguvernéra Štátnej banky česko-slovenskej bol v rokoch 1992 - 1993. V Národnej banke Slovenska (NBS) v Bratislave vykonával v období rokov 1993 - 1999 funkciu riaditeľa legislatívneho a právneho odboru. Členom Predstavenstva a.s. Neografia sa stal v roku 1993 - 1996. V štátnom podniku Mincovňa Kremnica bol Členom Dozornej rady za NBS.Členom Legislatívnej rady vlády SR bol období rokov 1995 - 1999.Pavol Boroň je zapísaný v Komore komerčných právnikov a v Slovenskej advokátskej komore.Odborník s 33-ročnou právnickou praxou a odbornými skúsenosťami v súčasnosti zastáva funkciu predsedu miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici.Pavol Boroň ovláda anglický a ruský jazyk.Počas voľby 3. apríla sa podarilo zvoliť šiestich kandidátov na posty ústavných sudcov, 4. apríla k nim pribudli ďalší dvaja. Z ôsmich zvolených kandidátov vymenoval prezident Andrej Kiska troch nových sudcov. Ivana Fiačana vymenoval za nového predsedu ÚS SR, Ľuboša Szigetiho za podpredsedu ÚS SR a Petra Molnára za sudcu. Do plného počtu trinástich ústavných sudcov ich stále chýbalo šesť.