Prognózy predpovedajú jasné volebné víťazstvo španielskych socialistov

Líder španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) Pedro Sanchez, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza by sa mala stať v súlade s očakávaniami presvedčivým víťazom predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali v Španielsku v nedeľu. V parlamente však zrejme nezíska absolútnu väčšinu, vyplýva z odhadovaných výsledkov, ktoré prevzala tlačová agentúra DPA od španielskej vysielacej spoločnosti RTVE a inštitútu Gad3.Na základe prieskumov medzi voličmi sa odhaduje, že PSOE bude najúspešnejším subjektom so ziskom 28,1 percenta odovzdaných hlasov. Ako druhá v poradí by sa mala umiestniť konzervatívna Ľudová strana (PP), ktorej tzv. exit polls pripisujú zisk 17,8 percenta.Do národného parlamentu sa zrejme prvýkrát dostane aj krajne pravicová strana Vox, ktorá je na španielskej politickej scéne od roku 2013. Spomínané odhady jej predpovedajú zisk približne 12 percent hlasov.Prvé prognózy výsledkov nedeľňajších volieb v Španielsku sa objavili v médiách po skončení hlasovania na väčšine územia krajiny o 20.00 h. Dve hodiny pred uzavretím volebných miestností bola celková účasť o viac než deväť percent vyššia oproti predošlým voľbám v roku 2016. Zvýšenie bolo zaznamenané obzvlášť v severovýchodnom regióne Katalánsko, uviedla tlačová agentúra AP s odvolaním sa na údaje španielskeho ministerstva vnútra.