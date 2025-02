Program Colours of Ostrava rozšíri Finneas, väčšina jeho zastávok v Európe je vypredaná

Práca so živými nástrojmi

Česká premiéra

9.2.2025 (SITA.sk) - Finneas je ďalším prírastkom do bohatého programu tohtoročných Colours of Ostrava . Americký spevák a skladateľ, známy spoluprácou so svojou sestrou Billie Eilish , predstaví svoju sólovú tvorbu v sprievode kapely. Tú začal vydávať súčasne v čase, keď žne prvé ocenenia za svoju producentskú a skladateľskú prácu. V súčasnosti má na konte okrem iného dve ceny Akadémie za najlepšiu pôvodnú pieseň a 10 cien Grammy.Finneas O'Connell v roku 2019 vydal svoje debutové EP Blood Harmony a o dva roky neskôr vydal svoj prvý štúdiový album pod názvom Optimist.Minulý rok predstavil poslucháčom svoj druhý plnohodnotný album For Cryin' Out Loud!, s ktorým v súčasnosti absolvuje turné. Po Austrálii a USA zamieri na jar do Európy, pričom väčšina zastávok je vypredaná. V súčasnosti hudobníka na pódiu sprevádza päťčlenná kapela, ktorej členovia sa podieľali na poslednom albume.Na rozdiel od spolupráce so súrodeneckým duom sa Finneasova sólová tvorba zameriava viac na prácu so živými nástrojmi a prístup kapely, kde môže so svojimi spoluhráčmi rozpracovať osobné poznámky a nápady.Aktuálny album For Cryin' Out Loud! vznikal prevažne počas živých nahrávok. Vďaka tomu má kapela priestor aj na pódiu, kde sa Finneas môže sústrediť na spev. Napriek tomu sa hudobník väčšinu času sprevádza hrou na gitaru alebo klavír.Finneas vystúpi na Colours of Ostrava v českej premiére. Len v roku 2019 v rámci svetového turné navštívil Prahu, keď sprevádzal Billie Eilish.V súčasnosti majú súrodenci vlastné turné a ich spoločné vystúpenia sú skôr raritou. Ako napríklad pri príležitosti posledného udeľovania cien Grammy alebo charitatívnej akcie FireAid, kde v akustickej podobe zahrali tri piesne z repertoáru Billie Eilish.Ostravské vystúpenie doplní program druhého festivalového dňa, na ktorom sú už ohlásení Iggy Pop, Justice, Noga Erez a Calin. Na dvadsiatom druhom ročníku vystúpia aj The Chainsmokers, Sting, Shaggy, Snow Patrol, DPR IAN, Jung Jaeil s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Sofi Tukker a Alvaro Soler.Festival Colours of Ostrava tradične doplní diskusné fórum Meltingpot. Tento ročník sa uskutoční od stredy 16. júla do soboty 19. júla. Informácie o programe a aktuálnych cenách vstupeniek nájdete na www.colours.cz