Program e-Školy pre budúcnosť vychováva mládež k zručnostiam v IT

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Tie si bez online pripojenia nevedia predstaviť svoj deň. Internet sa už od útleho detstva stáva ich primárnym zdrojom informácií, ale aj hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi.Nadácia Orange vo svojom grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť a zároveň učiteľka na ZŠ Nika Klimová.Grantový program je vhodný pre všetky školy a učiteľov, ktorí chcú svoje vyučovanie posunúť na vyššiu úroveň a majú záujem odovzdať svojim študentom informácie o technológiách pútavým a inovatívnym spôsobom.upozorňuje Klimová.Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po šiesty raz príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Školy a mimovládne organizácie sa môžu zamerať na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania, rozvoja informačného myslenia či mediálnej výchovy. Jedným z hlavných cieľov je, aby sa mladí ľudia, študenti a žiaci po boku svojich učiteľov a mentorov naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií vo svojom živote. Do programu e-Školy pre budúcnosť sa svojimi projektami môžu zapojiť aktívni pedagógovia ako aj mimovládne organizácie. Medzi najzaujímavejšie projekty bude v rámci programu tento rok prerozdelená celková suma 50.000 eur. Projekty je potrebné prihlásiť do 9. októbra 2019 v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky grantu. Víťazi grantu budú zverejnení koncom októbra tohto roka a aktivity budú následne realizované od novembra do polovice júna 2020.