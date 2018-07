Program JA Základy podnikania naučil žiakov ekonomicky myslieť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Vzdelávací program JA Základy podnikania naučil žiakov základných škôl v školskom roku 2017/2018 ekonomicky myslieť. TASR o tom informovala PR manažérka JA Slovensko Katarína Palečková.Program vyučovaný formou learning-by-doing priniesol do škôl 113 odborníkov z praxe.priblížila Palečková. Do tohto programu sa v uplynulom školskom roku zapojilo 121 tried.uviedla Palečková.Do programu sa zapojila aj Základná škola s materskou školou v Dolných Orešanoch.povedala učiteľka Monika Vranová z tejto školy.Vďaka programu si môžu piataci a šiestaci v základnej škole vyskúšať, ako to vyzerá vo firme.uzavrel programový riaditeľ neziskovej organizácie JA Slovensko Peter Kalčevský.