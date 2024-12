Program Krajina živá ocenil osem fariem hospodáriacich v súlade s prírodou

13.12.2024 (SITA.sk) - Ochranári z programu Krajina živá, bežiaceho pod záštitou ochranárskeho združenia BROZ za finančnej podpory VÚB banky, absolvovali uplynulé dva dni druhý ročník oceňovania prírode blízkych fariem s názvom Farma živá. Navštívili osem poľnohospodárskych subjektov, a to spoločne s odbornou komisiou, zloženou zo špičkových expertov z vedeckých inštitúcií, univerzít či poradenskej oblasti. S tými pred troma rokmi zostavili kritériá, na základe ktorých vyhodnocujú silné stránky fariem z hľadiska ochrany krajiny a biodiverzity. Na každej ich zaujíma napríklad to, aký je stav pôdy a vody a prístup hospodárov k nej, ako vyzerá starostlivosť o trvalé trávne porasty či konkrétne opatrenia na podporu biodiverzity.V rámci druhého ročníka získalo ocenenie Farma živá všetkých osem navštívených, mimoriadne inšpiratívnych fariem. Sú príkladmi citlivého prístupu ku krajine a zároveň hospodárov, gazdov a nadšencov, ktorí si za svojim prístupom pevne stoja. Ako prvú navštívili ochranári a odborníci farmu Herba Danubia v obci Kravany nad Dunajom. Ako hovorí samotný názov farmy, zameriavajú sa tu predovšetkým na pestovanie byliniek a ich spracovanie. Na južnom Slovensku ocenili aj Ekofarmu Góra zo Salky. Odbornú komisiu na nej zaujal zodpovedný́ prístup majiteľa k prírode a premyslený uzavretý cyklus, ktorý je zavŕšený produkciou mäsových výrobkov na špičkovej úrovni. Veľmi obdobný je príbeh Farmy Kuchyňa, ktorá sa venuje prírode blízkemu voľnému chovu hovädzieho dobytka na Záhorí.Veľmi dôležitú súčasť krajiny tvoria nielen podniky hospodáriace na stovkách hektárov, ako tie vyššie menované, ale aj menšie rodinné farmy. Spomedzi nich komisia tentokrát ocenila napríklad rodinné vinárstvo Mátyás v Novej Vieske. Pri pestovaní hrozna je ich filozofiou návrat k prírode, práca v súlade s prírodou a nepremárnenie jej zásob, hospodárenie udržateľným spôsobom a zvyšovanie biodiverzity. Inšpiráciu hodnú ocenenia našli aj na Farme u Felixov v Horných Mladoniciach, ktorá sa venuje chovu kôz a produkcii výrobkov z kozieho mlieka. Podobnej činnosti, no v úplne inom prostredí sa venujú na Farme Pri močiari, nachádzajúcej sa v osade Horné Valy v Lakšárskej Novej Vsi. Tunajší hospodári veria, že nie je nič krajšie, ako formovať okolitú krajinu. Problém s inváznymi rastlinami na vzácnej pieskovej dune im pomohli vyriešiť práve pasúce sa kozy. Rodinným podnikom je aj farma Prazrnko, ktorá na poliach v okolí obce Košariská pestuje dvojzrnku, starobylú predchodkyňu dnešnej pšenice. Osmičku ocenených uzatvára kvetinová farma Černuška z Bošáce. Tá ukazuje, že kvety je možné pestovať aj lokálne, bez postrekov a hlavne s láskou.Všetci vyššie spomenutí ocenení farmári sa napriek inšpiratívnym príbehom boria s ťažkosťami obstáť v konkurencii konvenčného poľnohospodárstva. To, čo im pomáha pokračovať v ich vytýčenej ceste, je predovšetkým silná motivácia vyvstávajúca z presvedčenia, že pre prírodu, pre ich blízke okolie či spoločnosť robia niečo naozaj dôležité. Napriek tomu, pochopiteľne, ale potrebujú aj pozornosť a podporu zo strany spotrebiteľov. Ochranári z Krajiny živej veria, že im v tomto smere pomôže aj toto ocenenie.Informačný servis