Program kurzarbeitu je v Nemecku na vzostupe, počet zamestnancov v decembri prudko stúpol

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Počet zamestnancov, ktorí v Nemecku pracujú na skrátený úväzok so štátnymi príspevkami ku mzdám, v decembri prudko stúpol na 879-tisíc zo 712-tisíc v predošlom mesiaci. Vyplýva to z prieskumu mníchovského inštitútu Ifo a z údajov nemeckého úradu práce. Inštitút Ifo o tom informoval v stredu.„Rast počtu prípadov koronavírusu zvýšil využívanie skráteného pracovného času hlavne v sektore pohostinstva a v maloobchode," uviedol výskumník inštitútu Ifo Sebastian Link. V odvetví pohostinstva počet zamestnancov v takzvanom programe kurzarbeit vzrástol na 126-tisíc zo 75-tisíc a v maloobchode na 53-tisíc z 23-tisíc.Pred pandémiou koronavírusu, čiže vo februári 2020, bolo v Nemecku len 134-tisíc ľudí pracujúcich na skrátený úväzok so štátnymi príspevkami k platom. V marci 2020 však ich počet stúpol na 2,6 milióna a kulminoval v apríli na úrovni 6 miliónov. Išlo o prvý takýto vývoj v povojnovej histórii Nemecka.