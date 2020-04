Programové vyhlásenie je ambiciózne, politológ však našiel aj zopár diskutabilných záväzkov

Kvórum pre referendum sa nezníži

Motivácia pracovať na Slovensku

20.4.2020 - Boj proti korupcii, sľubovaná väčšia miera transparentnosti či sprehľadnenie tokov eurofondov. To sú niektoré z bodov programového vyhlásenia vlády, ktoré považuje politológ Radoslav Štefančík za pozitívne. Ako uviedol pre agentúru SITA, obsahuje však aj zopár diskutabilných záväzkov.Medzi ne radí napríklad prísľub znížiť či zabrániť odchodu absolventov lekárskych fakúlt do zahraničia. Vo všeobecnosti Štefančík hodnotí Programové vyhlásenie vlády SR za veľmi ambiciózne.„V tomto dokumente nájdeme viacero pozitívnych, konkrétnych návrhov, ktoré možno hodnotiť vysoko pozitívne, ako napríklad zverejňovanie väčšieho množstva doteraz utajovaných informácií, čiže zabezpečenie väčšej miery transparentnosti, boja proti korupcii, prijatie zákona o lobingu či zvýšenie regionálneho zastúpenia súdnej rady," povedal pre SITA Štefančík.Ako zaujímavé označuje politológ viaceré návrhy, ktoré podporujú mladé rodiny s deťmi. Domnieva sa, že práve mladí rodičia, ktorí sú zaťažení úvermi, sú najviac ohrozenou sociálnou skupinou na Slovensku, preto je podľa neho pozitívne, že jej vláda bude venovať pozornosť.„Ako politológa ma teší, že aj napriek ambíciám OĽaNO, v programovom vyhlásení vlády sa nenachádzajú veci, ktoré by posunuli rozhodovanie z parlamentu na ľudí. To znamená, že sa nebude znižovať kvórum pre platné referendum," povedal Štefančík.Otázne je podľa politológa, prečo chce vláda, aby rodinní príslušníci politických funkcionárov podávali majetkové priznania a nechce to od svojich vlastných. Teda aj od rodinných príslušníkov, ktorí žijú v jednej domácnosti s ministrom alebo predsedom vlády.Štefančík hovorí, že diskutovať by sa dalo aj o ďalších návrhoch, ktoré sú naformulované veľmi všeobecne a nedá sa konkrétne určiť, akým spôsobom bude vláda niektoré problémy riešiť.„Konkrétne hovorím o tom, že vláda má záujem napríklad znížiť, alebo zabrániť odchodu absolventov lekárskych fakúlt do zahraničia, motivovaním k tomu, aby pracovali na Slovensku. Ale nie je konkrétne uvedené, akým spôsobom bude týchto mladých lekárov motivovať," dodal.Štefančík si myslí, že dokument obsahuje návrhy, ktoré sa dajú zvládnuť do štyroch rokov, ale podľa neho sú tam aj nápady, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. Vláda teda podľa neho bude musieť „veľmi pridať", aby ich uviedla do praxe.Či sú všetky ciele reálne, bude podľa neho závisieť aj od toho, ako sa vyvinie celá situácia s pandémiou a koľko bude stáť štátny rozpočet. V programovom vyhlásení vlády je totiž napríklad sľub postaviť dve nové nemocnice, ktoré budú stáť veľké peniaze.