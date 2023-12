Progresívci a KDH sa podľa Matoviča dohodli s Pellegrinim, aby mali voľné sviatky (video)

Prijatie zmien Trestného zákona

Hnutia odmietajú akékoľvek dohody

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.12.2023 (SITA.sk) - Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje predstaviteľov opozičných strán Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , ktorí sa podľa neho dohodli s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) na skrátení rozpravy v parlamente, aby mohli ísť na sviatky, na dovolenky či k rodine.Na tlačovej besede poukázal na to, že na protestoch proti vláde hlásajú, že urobia všetko pre to, aby skomplikovali prijatie zmien Trestného zákona. Reálne to podľa neho ale nerobia. Argumentoval i tým, že krátko pred rokovaním bol stiahnutý podpis pod pozmeňujúcim návrhom, ktorý mohol predĺžiť rozpravu.„Toto je najväčšie zlyhanie opozície, aké som ja kedy zažil za celý môj pobyt v parlamentnej politike," konštatoval Matovič. Zdôraznil, že nejde o to, či bude rozpočtové provizórium, ale o to, či a dokedy budeme žiť v právnom štáte. Ostatní opoziční lídri podľa neho rezignovali na svoje verejné sľuby, verejný záujem a aj na zdravý rozum.Vyzval poslancov PS a KDH, aby urobili krok späť a napravili chybu. Poslanec Gábor Grendel dodal, že ich hnutie odmieta akékoľvek takéto dohody. Sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby návrhy, s ktorými nesúhlasia, neboli prerokované do tohto piatku (22. decembra) tak, ako to mal v úmysle Pellegrini. Úrad špeciálnej prokuratúry by bolo podľa Matoviča možné zachovať o skoro pol roka dlhšie, keby opoziční poslanci natiahni diskusiu k štátnemu rozpočtu.Na tlačovej besede pripomenul, že podľa rokovacieho poriadku nie je možné obmedzovať dĺžku vystúpení poslancov pri diskusii o rozpočte. V tejto súvislosti by podľa Matoviča bolo možné urobiť „absolútnu obštrukciu" natiahnutím rozpravy na niekoľko mesiacov. Dodal, že s návrhom na natiahnutie rozpravy oslovili všetky opozičné strany.