Progresívci budú mať v Európskom parlamente troch podpredsedov výborov, hovoria o historicky najväčšom úspechu

23.7.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude mať v Európskom parlamente (EP) troch podpredsedov výborov a troch koordinátorov svojej politickej frakcie Obnovme Európu.Podpredsedom výboru pre hospodárske a menové veci sa stal Ľudovít Ódor , podpredsedníčkou výboru pre rozpočet Európskej únie (EÚ) je Lucia Yar a post podpredsedníčky výboru pre regionálny rozvoj bude zastávať Ľubica Karvašová Hnutie tvrdí, že po zvolení europoslanca Martina Hojsíka za podpredsedu europarlamentu ide o historicky najväčší úspech slovenskej politickej strany v EP.„Teším sa na spoluprácu so všetkými, ktorým záleží na témach, ako je celková konkurencieschopnosť EÚ, vytvorenie funkčnej únie kapitálových trhov, otázka digitálneho eura či ochrana citlivých finančných osobných údajov," uviedol Ódor.Ten bude okrem podpredsedu výboru aj koordinátorom svojej politickej frakcie Obnovme Európu v podvýbore pre daňové otázky. To mu podľa jeho slov umožní ešte efektívnejšie hľadať kompromisy a dohody pre čo najlepšie výsledky.Europoslankyňa Yar priblížila, že pre tento rok sú záväzky rozpočtu EÚ na úrovni 190 miliárd eur a príjmy presahujú 142 miliárd eur.„Cítim veľkú zodpovednosť. Sedemročný rozpočet EÚ, ktorý rovnako spadá do práce výboru, presahuje 1000 miliárd eur. Do agendy výboru spadá napríklad aj Plán obnovy či Mechanizmus podmienenosti eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, ktoré sú pre Slovensko kľúčové," tvrdí Yar.Europoslankyňa sa zároveň stala koordinátorkou svojej liberálnej frakcie vo výbore pre rozpočet EÚ. Dodala, že zlúčením týchto dvoch funkcií v tak vplyvnom výbore bude mať priamy a výrazný dosah na formovanie politík a pozícií k európskemu rozpočtu.Okrem podpredsedníčky výboru pre regionálny rozvoj bude europoslankyňa Karvašová zastávať funkciu koordinátorky liberálnej frakcie Obnovme Európu v spomínanom výbore.„Podarilo sa mi dosiahnuť hneď dva úspechy. Jednak ma zvolili za podpredsedníčku výboru, čo mi umožní efektívnejšie presadzovať tému regiónov v EP, a takisto som bola poverená byť koordinátorkou skupiny Renew, čím sa stanem slovenským hlasom medzi európskymi liberálmi. Spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby bol rozvoj regiónov jednou z priorít EP, nakoľko vnímam, že je kľúčový pre posilnenie našej konkurencieschopnosti," povedala Karvašová.Vo funkcii koordinátorky chce využiť svoje dlhoročné skúsenosti z diplomacie s budovaním kompromisov, spolupracovať chce aj so zástupcami regiónov a samospráv.