Progresívci by v parlamentných voľbách porazili Smer-SD, kreslá SNS by však získala Republika

29.1.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, zvíťazilo by Progresívne Slovensko so ziskom 24,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý zverejnila spravodajská televízia Joj 24. Podľa prieskumu by sa do Národnej rady SR prebojovalo celkovo sedem politických subjektov.Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Smer-SD , ktorý by podporilo 22,5 percenta respondentov, a tretí by skončil Hlas-SD , ktorý by volilo 13 percent opýtaných.Nasledovali by strana Sloboda a Solidarita (7,1 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,7 percenta) a hnutie Slovensko (5,4 percenta). Do parlamentu by sa na základe výsledkov prieskumu prebojovala aj Republika so ziskom 5,1 percenta hlasov.Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by tesne skončili Demokrati so ziskom 4,6 percenta hlasov. Mimo parlamentu by skončila aj Slovenská národná strana (4,2 percenta), Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (3,4 percenta) a tiež hnutie Sme rodina (2,2 percenta).Na základe výsledkov volieb by progresívci v parlamente obsadili 44 kresiel, Smer 40, Hlas 23, SaS 13, KDH 12 a hnutie Slovensko a Republika zhodne po deväť kresiel. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 67,9 percenta opýtaných. Naopak, voliť by nešlo 13,1 percenta respondentov.Agentúra AKO prieskum robila telefonickou formou v dňoch 14. až 24. januára na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.