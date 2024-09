Progresívci chcú od Suska počuť dôvody prepustenia Kováčika na slobodu, zvolávajú rokovanie Ústavnoprávneho výboru

Rozhodnutie nemá v histórii obdobu

Vyhýba sa otázkam

3.9.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko považuje za škandál, že minister spravodlivosti Boris Susko dodnes nevysvetlil, prečo rozhodol o prepustení odsúdeného korupčníka Dušana Kováčika na slobodu. Hnutie to uviedlo v tlačovej správe.Preto podľa jeho poslankyne Lucie Plavákovej zvoláva spolu s opozičnými kolegami mimoriadne rokovanie Ústavnoprávneho výboru NR SR , kde mu chce dať šancu vysvetliť svoje dôvody.„Rozhodnutie ministra Suska nemá v histórii obdobu. Nevysvetlil, aké závažné pochybenia identifikoval pri odsúdení bývalého špeciálneho prokurátora, známeho aj ako ,pán 61:0ʻ podľa počtu prípadov, v ktorých počas svojho pôsobenia vo funkcii podal, alebo presnejšie nepodal, obžalobu. Za vinného ho, zatiaľ neprávoplatne, v utorok uznal súd aj v druhej korupčnej kauze,” uviedla Plaváková.Kroky ministra spravodlivosti podľa nej vzbudzujú vážne pochybnosti o tom, či svoju funkciu naozaj vykonáva v mene spravodlivosti. Tým, že kroky nevysvetľuje, tieto obavy len posilňuje. Preto by podľa poslankyne mal dôvody dovolania v prospech Dušana Kováčika vysvetliť na mimoriadnej schôdzi výboru.Poslanec PS Branislav Vančo , ktorý je takisto členom ústavnoprávneho výboru, pripomenul, že oprávnenie ministra prerušiť výkon trestu sa má vzťahovať len na prípady, keď ide o jednoznačný omyl. Prípad Dušana Kováčika jednoznačne podľa neho justičným omylom nie je. Suskovo správanie poslanec považuje za nesmierne arogantné voči verejnosti.„Ak sa minister opäť vyhne našim otázkam, len tým potvrdí, že nekonal v dobrej viere a že dôvody jeho rozhodnutia neboli čestné,“ uzavrel Vančo.Minister spravodlivosti Boris Susko ( Smer-SD ) podal dovolanie vo veci odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu SR , ktorý Kováčikovi uložil trest osem rokov väzenia. Kováčik sa tak začiatkom augusta dostal na slobodu.Najvyšší súd (NS) SR ho v máji 2022 uznal za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.