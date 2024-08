Progresívci chcú odvolanie ministerky Šimkovičovej a zvolajú aj protest. Čistky v kultúre si zbabelo nechala na leto, hovorí Šimečka

7.8.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej SNS ). Hnutie tak začne so zbieraním podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu a zorganizuje aj protest.Ako uviedol predseda PS Michal Šimečka , dôvodom je arogancia ministerky a jej autoritárske zásahy, ktoré prekračujú všetky hranice.„Čistky v kultúre si zbabelo nechala na leto a myslí si, že to ľudia prejdú mlčaním. Nie, my nebudeme mlčať,“ vyhlásil predseda PS a informoval, že zvolajú aj protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v utorok 13. augusta v Bratislave.