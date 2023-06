Progresívci chcú vrátiť dôveru v bezpečie a spravodlivosť na Slovensku, predstavili aj priority v justícii (video)

Priority v oblasti justície

Odborník na bezpečnosť aj bývalý policajný prezident

16.6.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce vrátiť dôveru v bezpečie a spravodlivosť na Slovensku. Uviedol to predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka pri príležitosti predstavenia programu hnutie pre oblasťAko Šimečka dodal, chcú dôstojnú budúcnosť pre všetkých. Tá je podľa neho možná iba v krajine, ktorá je bezpečná, spravodlivá, a kde platia zákony pre všetkých rovnako.Prioritami PS v oblasti justície je zrušenie sovietskeho modelu prokuratúry, skrátenie súdnych konaní o polovicu, dôraz na dostupnosť právnej pomoci a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí.„Dvanásť rokov vlády Smeru zanechalo na tvári našej krajiny jazvy, ktoré sa hoja pomaly. Políciu, ktorá má chrániť občanov, riadili oligarchovia, tak aby chránila ich záujmy. Súdy, ktoré majú dohliadať na spravodlivosť, sa v mnohých prípadoch stali nástrojom páchania krívd," uviedol Šimečka s tým, že je dnes viditeľná vojna v polícii, útoky na čestných vyšetrovateľov či zneužívanie paragrafu 363.„Chaos a konflikty posledných rokov stále znemožňujú, aby Slovensko konečne vykročilo vpred,” doplnil Šimečka s tým, že to všetko dramaticky podrýva dôveru ľudí, že žijú v bezpečnej a spravodlivej krajine.Ako PS ďalej informovalo, súčasťou ich tímu je aj odborník na bezpečnosť a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak , expert na oblasť justície Branislav Vančo a tiež advokátka a podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková „Hlavným cieľom polície má byť pomoc obyvateľom, predchádzanie a objasňovanie kriminality. Musí konať skutočne nezávisle a efektívne, preto chceme napríklad zmeniť spôsob výberu Prezidenta Policajného zboru tak, že do výberového konania zapojíme viacerých relevantných aktérov," vysvetlil Spišiak a dodal, že modernú a dôveryhodnú políciu chcú založiť aj na posilnení prevencie kriminality a boja proti hybridným hrozbám, na novom systéme hodnotenia výkonu policajnej činnosti či na skvalitnení vzdelávacieho procesu.Vančo povedal, že spravodlivá budúcnosť znamená, že sa každý dokáže dovolať rýchlej a efektívnej spravodlivosti. „Vyšetrí sa každý trestný čin, bez ohľadu na to, o ako vplyvného podozrivého sa jedná. Prokuratúra je transparentná a nevládne jej všemocný generálny prokurátor. Súdy rozhodujú kvalifikovane, predvídateľne a rýchlo a tresty sú primerané spoločenskej nebezpečnosti, s cieľom nápravy a zabráneniu recidívy,” uzavrel Vančo.