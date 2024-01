Progresívci hovoria o šikane a kritizujú udeľovanie dotácií počas výjazdového rokovania Ficovej vlády v Trenčíne

Viac ako dva milióny eur

Neuveriteľná šikana

13.1.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje udeľovanie dotácií počas výjazdového rokovania vlády v Trenčíne. Poslankyňa Jana Hanuliaková a poslanec Marek Lackovič z hnutia PS tvrdia, že väčšina obcí, ktoré dostali dotáciu, má koaličné vedenie.Hanuliaková pri tom poukázala, že koaličné strany v ostatných komunálnych voľbách zastúpili len 37 percent obcí.„Obce v Trenčianskom kraji dostanú spolu viac ako dva milióny eur. Veľmi si prajem, aby naše obce napredovali a investovalo sa tam, kde je to potrebné. Každé euro investované do regiónov je dobre investované euro. Je však nevyhnutné tieto peniaze investovať spravodlivo a efektívne," vraví Hanuliaková.Uviedla tiež, že v 63 percentách obcí v Trenčianskom kraji, čo predstavuje 175 obcí, sú starostovia nezávislí či z opozičných strán, no dotáciu dostalo iba 37 percent z nich. Tvrdí tiež, že zo 101 obcí, kde sú starostami nominanti koaličných strán Smer-SD Slovenskej národnej strany (SNS) , dostalo dotáciu 92 obcí.„Nemôže sa stať, že kým koaličné obce majú 90 percent šancu získať dotácie, tak väčšina obcí s nezávislým vedením nedostane nič. Napríklad v okrese Bánovce nad Bebravou je 17 obcí, kde zvíťazil opozičný alebo nezávislý kandidát. Je škandalózne, že len jednému sa podarilo získať vládnu dotáciu. To je neuveriteľná šikana. Vláda týmto spôsobom trestá ľudí, ktorí využili svoje volebné právo v neprospech koalície,‘" myslí si Lackovič.Progresívci sú tiež toho názoru, že zvýhodňovanie svojich kandidátov týmto spôsobom je určitou formou korupcie. „Hoci náš trestný poriadok toto konanie ako trestné nedefinuje, neznamená to, že je úplne v poriadku. Je to jedna z foriem kupovania si voličov a odmeňovania straníckych kandidátov,‘" vraví Lackovič.