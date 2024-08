Progresívci navrhujú zmenu podmienok pri registrácii cirkví a náboženských spoločností, chcú presadiť dvojstupňový proces

Stupne registrácie

24.8.2024 (SITA.sk) - Poslanci hnutia Progresívne Slovensko (PS) navrhujú zmenu podmienok pri registrácii cirkví a náboženských spoločností. V pláne majú presadiť dvojstupňový proces registrácie, ktorý by mal zabezpečiť prístup k právam plynúcich z náboženskej slobody aj menším spoločenstvám.Súčasne sa tak má umožniť štátu získať reálny prehľad o rozsahu a podobách organizovaného náboženského života, vrátane zlepšenia predpokladov na predchádzanie a riešenie spoločensky škodlivých a nebezpečných náboženských prejavov.Prvý stupeň registrácie by podľa poslancov mohla cirkev alebo náboženská spoločnosť získať pri počte 150 členov. Druhý stupeň budú môcť získať nepretržitou päťročnou činnosťou v súlade so zákonom. novele zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností bude parlament rokovať na riadnej septembrovej schôdzi.Podstatou navrhovaného riešenia je sprístupniť práva na zhromažďovanie sa za účelom vyznávania náboženskej viery a prístup do verejnoprávnych médií hneď po prvom stupni registrácie. Až po druhom stupni registrácie získajú subjekty prístup k právu na príspevok zo štátneho rozpočtu.„Toto riešenie umožní štátu, aby v procese registrácie priebežne posudzoval, či subjekt uchádzajúci sa o registráciu dodržiava zásady znášanlivosti a svojou činnosťou neporušuje ústavu a zákony SR,“ uviedli poslanci v návrhu.Ďalej chcú presadiť, aby sa právo vyučovať na školách umožnilo len cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré získajú druhý stupeň registrácie.„Keďže vyučovanie náboženstva na školách je podľa súčasného právneho stavu financované zo štátneho rozpočtu, a zároveň cirkvám a náboženským spoločnostiam umožňuje šírenie svojho učenia vo verejnom priestore, je vo verejnom záujme, aby toto právo získali len spoločenstvá, ktoré splnili aj podmienky pre druhý stupeň registrácie,“ vysvetľujú navrhovatelia.Už po získaní prvého stupňa registrácie budú mať cirkvi a náboženské spoločnosti možnosť vzdelávať a vychovávať osoby nesúce zodpovednosť za rôzne úlohy, ktoré náboženské spoločnosti plnia.Ďalším cieľom predloženého návrhu je zdôrazniť zodpovednosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností pri vytváraní rešpektujúcej a súdržnej spoločnosti.„Slovenská spoločnosť sa v priebehu posledných desaťročí zásadne zmenila, pokiaľ ide o jej náboženskú štruktúru. Kým počet ľudí s náboženským vyznaním klesá, počet ľudí bez náboženského vyznania stúpa. Tento trend potvrdzujú výsledky sčítania ľudu. Kým v roku 1991 tvoril podiel obyvateľov bez vyznania 9,8 percenta, v roku 2021 to je 23,79 percenta,“ priblížili poslanci PS.Tento vývoj podľa nich sprevádza napätie v spoločnosti vyvolané stretom odlišných názorových postojov a úsilím niektorých náboženských zoskupení presadzovať vlastné náboženské hodnoty ako univerzálne hodnoty pre celú spoločnosť.„Úlohou štátu je vytvoriť také právne prostredie, ktoré napomáha predchádzaniu takýchto napätí a stretov, ktoré plynú z pokusov o zneužívanie náboženskej slobody na zasahovanie do práv iných osôb,“ myslia si poslanci.