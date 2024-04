Progresívci nechcú Slovensko Roberta Fica. Máme poslednú šancu tohto roka poraziť Smer, hovorí Šimečka (video)

Hlavná téma eurovolieb

Proruská propaganda silnie

Budúcnosť mladej generácie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kto na kandidátke nie je?

Na čom záleží Ficovej vláde?

18.4.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) vo štvrtok odštartovalo kampaň do európskych volieb , ktoré budú podľa strany životne dôležité pre budúcnosť Slovenska.Ako uviedol líder strany Michal Šimečka na tlačovej besede, v týchto voľbách pôjde o to, či si zachováme proeurópske Slovensko, alebo sa z krajiny stane „Slovensko Roberta Fica “ a bude tak pokračovať cesta von z civilizovaného sveta na východ a do izolácie.„Máme poslednú šancu tohto roka poraziť Smer a získať výhru pre demokratický tábor. Fico ponúka Slovensko, ktoré on krok za krokom ťahá preč z Európskej únie , niekam k Putinovi ,” zdôraznil Šimečka.Líder eurokandidátky Ľudovít Ódor podčiarkol, že hlavnou témou volieb je, aby ich nevyhrali protieurópske a proruské sily, ktoré nás ťahajú von z únie.„Nemôžeme brať na ľahkú váhu, že niekto nás chce dostať z Európskej únie,“ povedal a poukázal na prípad Veľkej Británie, v ktorej si tiež nevedeli mnohí predstaviť, že by boli mimo EÚ.„Hazardovali tam potom s referendom a všetci vieme, ako to dopadlo,“ dodal.Proruské sily podľa neho na Slovensku stále silnejú a signálov je zo dňa na deň viac.„Hlásnou trúbou proruskej propragandy sa stali politici a Európa to vidí. Česká vláda sa hanbí vôbec stretnúť so slovenskou vládou, vplyvní nemeckí europoslanci hovoria o pánovi premiérovi ako o hanbe Európy,“ skonštatoval.V kampani chce otvárať aj svoju srdcovú tému – budúce generácie, podporu a udržanie talentov, aby neodchádzali do zahraničia.„V EÚ musíme urobiť viac pre kvalitu života mladých. Vytvoriť viac celoeurópskych programov v oblasti vzdelávania, spoznávania iných krajín alebo atraktivity pre domáci aj zahraničný talent,” povedal.Venovať sa chce tiež podpore vzdelávania, výskumu a inovácií.PS v rámci kampane pripravuje aj terénne akcie, plánuje ich 62 po celom Slovensku. Lídra kandidátky Ľudovíta Ódora budú môcť ľudia stretnúť napríklad v tzv. Ľudovej krčme, teda v rôznych pohostinských zariadeniach výlučne mimo krajských miest.Strana zároveň predstavila predvolebný spot strany k eurovoľbám. Šimečka poukázal na to, že na kandidátke Progresívneho Slovenska nie je ani jeden člen poslaneckého klubu PS z parlamentu.„Na rozdiel od iných politických strán sme nedali na kandidátku celé vedenie strany a voliči nemusia byť v neistote, či si naozaj prevezmú mandát. My nehráme tieto hry. Ak dostanú naši kandidáti mandát, budú ho naplno a zodpovedne vykonávať,“ povedal Šimečka. Vláda Roberta Fica podľa neho za šesť mesiacov ukázala, na čom jej skutočne záleží – na beztrestnosti pre svojich ľudí, pomste voči svojim nepriateľom a na funkciách.„Zároveň ukázala, že nevie vládnuť a posúvať Slovensko vpred. V zahraničnej politike strácame kľúčových spojencov, hrozí nám zastavenie Plánu obnovy , požičiavame si čoraz drahšie, nedokážeme znižovať deficit, neznížila ceny potravín a pohonných hmôt, pokračuje exodus zo Slovenska,“ vymenoval Šimečka.Ako poslednú možnosť pre to, aby Ficova vláda „nemala všetko“, vidí eurovoľby, ktoré budú 8. júna.