Progresívci nemajú s predčasnými voľbami v septembri problém, ale lepšie by to bolo podľa nich v prvom polroku

Chaos v parlamente

Pomoc aj konštruktívna kritika

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pre hnutie Progresívne Slovensko (PS) nie je septembrový termín predčasných volieb problémom, avšak lepším riešením sú podľa nich voľby v prvej polovici tohto roku.Ako ďalej informoval v tlačovej správe predseda PS Michal Šimečka , odvolaná vláda nemá dôveru, je paralyzovaná a ľudia v bývalej koalícii sa bytostne neznášajú.„Žiadna iná vláda dnes nemá nádej na získanie dôvery Národnej rady SR. V parlamente je chaos, zákony sú blokované alebo prechádzajú vďaka pofidérne získaným ad hoc hlasom nezaradených poslancov. Proti úradníckej vláde prezidentky SR Zuzany Čaputovej koaliční lídri už teraz vopred protestujú," uviedol Šimečka.Predseda PS ďalej uviedol, že stav chaosu a bezvládia sa nemôže zbytočne naťahovať, pretože čím dlhšie bude trvať, tým silnejší bude predseda Smeru – sociálna demokracia Robert Fico a „extrémisti."„Úlohou všetkých, ktorí to so Slovenskom myslia dobre, je tomu zabrániť. V PS budeme na voľby pripravení, nech budú kedykoľvek," ubezpečil Šimečka.Zároveň v tlačovej správe pripomenul, že vláde pomohli schváliť dôležité reformy a taktiež ju konštruktívne kritizovali, keď robila chyby.„Chýb bolo, žiaľ, stále viac a viac. Nakoniec zmarila nádej miliónov ľudí, ktorí pred tromi rokmi volili zmenu, a to svojimi neustálymi hádkami, amatérskym vládnutím či nevkusným vlastným rozpadom," uzavrel.