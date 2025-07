Progresívci nesúhlasia s výškou pokuty za prezidentskú kampaň, podľa Šimečku arogantné papalášstvo sa musí skončiť – VIDEO

Zamlčaná pôžička

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Administratívna chyba

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.7.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo v pondelok návrhy pod názvom Lex sestra, ktoré majú podľa neho zabrániť ďalšiemu porušovaniu zákona pri prezidentských voľbách. Ide o reakciu na medializované informácie o financovaní prezidentskej kampane Petra Pellegriniho, vtedajšieho lídra strany Hlas-SD . Hnutie nesúhlasí so súčasnou výškou pokuty pre politickú stranu a kandidáta, a navrhujú jej zvýšenie.Návrhy súvisia s pôžičkou vo výškena prezidentskú kampaň Pellegriniho, ktorú strane Hlas na jar 2024 poskytla firma jeho sestry. Pôžičku mali podľa zákona priznaťod uzatvorenia zmluvy, reálne tak ale učinili až dodatočne. Za jej včasné nezverejnenie strane hrozí pokuta od Štátnej volebnej komisie Súčasný predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok uviedol, že sú pripravení ju zaplatiť. Prezidentskú kampaň zákon neumožňuje financovať z pôžičiek či štátneho príspevku pre politické strany, prípustné sú dary.Šutaj Eštok najnovšie zamlčanie pôžičky v rozhovore pre Hospodárske noviny obhajoval s tým, že išlo o „taktické dôvody" pretože na strane nechceli, aby to niekto zneužil v kampani.Ešte predtým strana hovorila aj o administratívnej chybe. Pôžička od sestry prezidenta bola podľa Šutaja Eštoka splatená vlani z darov pre stranu.„Žiadna smiešna pokuta 5-tisíc eur pre politickú stranu a kandidáta, ktorí náročky pochybia s pôžičkou 300-tisíc eur. Navrhujeme pokutu vo výške 30 percent zo sumy pôžičky. Keď nepríde k náprave a strana poruší zákon opakovane, tak až vo výške 30 percent z celého štátneho príspevku. A rovnako aj kandidát, ktorý poruší zákon, bude čeliť pokute 30 percent z poskytnutej sumy. Aby sa ľuďom už žiadni papaláši a ich sestry nemohli smiať do očí,“ uviedol v pondelok Šimečka.Podľa jeho slov je absurdné, aby si vládni politici vyberali, ktoré zákony chcú dodržiavať, a ktoré nie. Arogantné papalášstvo politikov sa podľa neho musí skončiť.