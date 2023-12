Progresívci odmietajú návrh na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, tvrdo sa voči nemu postavia (video)

Právomoc sa má vrátiť krajským prokuratúram

Úrad má odovzdať spisy

6.12.2023 (SITA.sk) - Právomoci nad vyšetrovaním v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu chce Robert Fico vrátiť krajským prokuratúram, a dohľad na nimi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi Podľa hnutia Progresívne Slovensko ide o najhorší scenár. „Je to tu. Na vláde je materiál, ktorý navrhuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Ide o najhorší scenár, pred ktorým sme opakovane varovali," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka a vyhlásil, že tento návrh ostro odmietajú. „V PS sa voči nemu tvrdo postavíme – v parlamente, vo verejnom priestore, aj v EÚ ." uzavrel Šimečka.Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR . Vyplýva to zo zmien Trestného zákona , ktoré v stredu s pripomienkami odobrila vláda.Krajské prokuratúry podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti , ktoré návrhy zmien na rokovanie kabinetu predložilo, disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom.Podľa schválenej právnej úpravy má Úrad špeciálnej prokuratúry odovzdať k 15. januáru 2024 spisy a ostatné písomnosti zapísané v registroch a evidenčných pomôckach vedených na ÚŠP generálnej prokuratúre v právoplatne skončených veciach alebo príslušnej krajskej prokuratúre v neskončených veciach.Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je podľa novej právnej úpravy príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry. Zrušenie ÚŠP podľa rezortu spravodlivosti ovplyvní aj prokurátorov Európskej prokuratúry pôsobiacich na Slovensku. Tí budú po novom pôsobiť na generálnej prokuratúre.