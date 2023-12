Progresívci podávajú podnet na ministerku Šimkovičovú, vraj porušuje zákon rovno v dvoch paragrafoch (video)

Propagácia internetovej televízie

Možný konflikt záujmov

Kritizujú jej pôsobenie vo funkcii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko PS ) podáva podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS ). Na tlačovej besede o tom informovali poslankyne politického subjektu.Dôvodom podania podnetu je to, že ministerka podľa nich porušuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Porušenie zákona vnímajú v tom, že Šimkovičová aj po vymenovaní do funkcie ministerky naďalej pôsobí v internetovej televízii Slovan. Ako uviedla poslankyňa PS Zora Jaurová , Šimkovičová podľa nich porušuje predmetný zákon v dvoch paragrafoch.Ako doplnila poslankyňa PS Zuzana Mesterová, z verejne dostupných zdrojov je očividné, že ministerka stále pôsobí v reklamnom spote propagujúcom predmetnú televíziu. Spolu s poslancom parlamentu Petrom Kotlárom (SNS) v ňom vyzývajú ľudí k stiahnutiu aplikácií na sledovanie danej televízie.Pri spote je i číslo účtu, kam môže verejnosť prispieť na podporu televízie.„To je v hrubom rozpore s ústavným zákonom na ochranu verejného záujmu, ktorý jasne hovorí, že verejný funkcionár nesmie prepožičiavať svoj hlas, ani svoj obraz na propagáciu akýchkoľvek súkromných alebo iných subjektov. Televízia Slovan je televízia, ktorá je organizovaná pod súkromnou obchodnou spoločnosťou a týmto svojim krokom ministerka jasne propaguje súkromnú spoločnosť a jej vysielanie," skonštatovala Mesterová.Jaurová dodala, že Šimkovičová podľa nich porušuje i ten paragraf zákona, ktorý hovorí o konflikte záujmov pri členoch vlády a verejných funkcionároch. Z relácií televízie Slovan je podľa nej očividné, že Šimkovičová naďalej pôsobí ako moderátorka napriek tomu, že je uvádzaná ako hostka. Poslankyňa dodala, že relácie akoby ani nemali moderátora a išlo o rozhovor ministerky s Kotlárom, kde si sami určujú témy.„Z povahy a dramaturgie relácie je očividné, že naďalej moderuje tú reláciu," vraví Jaurová. Za problematické označila, že toto vysielanie v princípe napĺňa vysielanie komerčného média, ktoré od sledovateľov pýta finančné príspevky na základe vysielania. Ministerka tak tiež dostáva i mediálny priestor v súkromnej televízii, pričom hodnota tohto priestoru sa dá vyčísliť.Šimkovičová podľa progresívcov nevykonáva svoju funkciu dobre.„Už jej minulosť a rozsiahli track record v dezinformačných médiách, xenofóbia a nenávistné prejavy, ktoré v nich šírila, takisto jej listy zahraničným kolegom, či jej vyjadrenia k slovenskej kultúre a slovenským umelcom, to všetko ju na post ministerky kultúry diskvalifikuje aj jednotlivo," myslí si Jaurová.Poukázala tiež na kapitolu ministerstva kultúry v programovom vyhlásení vlády. Tá podľa Jaurovej obsahuje mnoho nebezpečných zámerov, napríklad na ovládnutie verejnoprávnych médií či kontrole kultúrnej tvorby. Rovnako poukázala i na to, že vláda avizuje znižovanie prostriedkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska , k čomu podľa poslankyne Šimkovičová ani len nezaujala stanovisko.Zasadnutie výboru malo byť podľa poslankyne Jaurovej dnes, no v dôsledku viacerých skrátených legislatívnych konaní, ktoré prišli do parlamentu, sa posunulo. Pravdepodobne bude na začiatku budúceho týždňa.