Progresívci podľa ministra Blanára účelovo manipulujú, aby upútali pozornosť na blížiaci sa protest (video)

13.8.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) účelovo manipuluje, keď tvrdí, že rezort zahraničia neinformoval slovenských občanov o eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Pripomenul, že opozičné hnutie v utorok organizuje protest v Bratislave.Z tohto dôvodu sa podľa neho poslanci hnutia postavili na tlačovku „s vymyslenými témami, aby ukázali na údajné nefungovanie jednotlivých ministerstiev a mobilizovali im naklonené médiá“. Ako Blanár povedal, nereagoval by, keby si poslanec Tomáš Valášek doslova nešliapal po vlastnom jazyku.„Vraj som neinformoval verejnosť o tom, že situácia v Libanone je napätá a mohla by byť nebezpečná pre našich občanov. Nuž, pripomeňme si fakty. Dnes je 13. august a správa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je zo 6. augusta. Jej názov? MZVEZ odporúča Slovákom necestovať do Libanonu či opustiť krajinu,“ povedal Blanár. Ministerstvo informáciu zverejnilo už pred týždňom, Valášek sa podľa ministra zobudil až teraz.„Ak by Slovensko mali v rukách progresívci, tak by konali takto neprofesionálne v každej oblasti. Napríklad aj v diplomacii. Až s týždňovým oneskorením by upozornili na napätú situáciu v nejakom štáte, a to aj tak len preto, aby sa dostali do médií, a nie aby ochraňovali záujmy obyvateľov Slovenska,“ tvrdí Blanár.Poslanec Valášek však o tejto informácii zverejnenej na webe ministerstva zahraničia informoval aj na tlačovej besede. Ako uviedol, pokladá za nepatričné, že pri aktuálnej nebezpečnej a eskalujúcej situácii v tomto regióne sa Slováci dopátrajú k tejto informácii na webe ministerstva až niekde na ďalších stranách webu.„K Libanonu síce ministerstvo vydalo správu asi pred týždňom, no ráno to bola 11. správa na webe ministerstva pochovaná hlboko pod oznamami o leteckej show a podobne,“ uviedol Valášek. Podľa neho Blanár „spí sladkým spánkom“ v čase, keď sa očakáva útok na Izrael.Poukázal na to, že renomovaný denník New York Times v pondelok napísal, že Izrael je v pohotovosti z dôvodu očakávanej odplaty Iránu, Financial Times mal titulok Región čaká vojenskú odpoveď Izraelu.„Je to na prvých stránkach novín práve kvôli urgentnosti hrozby. Ak sa obavy potvrdia, či už to bude otvorená vojna, alebo výmena rakiet, životy Slovákov a Sloveniek v regióne môžu byť ohrozené,“ poukazuje Valášek.Dodal, že len organizácia Hizballáh má k dispozícii desiatky tisíc rakiet, Irán je ešte lepšie vyzbrojený a treba rátať aj s odvetným útokom Izraela na Libanon, kde Hizballáh sídli. Iné krajiny už podľa Valášeka na hrozbu reagovali na weboch svojich ministerstiev zahraničia a upozorňujú svojich občanov. Napríklad britský minister zahraničia sa k situácii vyjadril osobne hneď v prvej správe na webe ministerstva, poukázal poslanec.