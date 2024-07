Progresívci podporili za predsedníčku Európskej komisie von der Leyenovú, KDH očakáva od nej splnenie požiadaviek

Spoluformovanie Európskej únie

Ochrana právneho štátu

Kohézna politika

Konsenzus členských štátov

Požiadavky KDH

Znovuzvolenie von der Leyen

18.7.2024 (SITA.sk) - Europoslanci hnutia Progresívne Slovensko (PS) podporili za predsedníčku Európskej komisie (EK) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) rešpektuje konsenzus v otázke jej znovuzvolenia.Progresívci tvrdia, že predsedníčka EK mala najlepší program s prioritami, ako je dostupné bývanie, zvyšovanie prosperity a konkurencieschopnosti v súlade s ochranou klímy alebo dôrazom na slobodu médií. Europoslanci PS tvrdia, že po konzultáciách s von der Leyen sa im podarilo do jej programu presadiť väčšinu ich priorít.„Práve to je dôvod, prečo je v Európskom parlamente (EP) dobré byť v strede diania, čiže členom demokratickej politickej rodiny. Na rozdiel od poslancov zo strán Smer-SD Hlas-SD či Republika dokážeme spoluformovať budúcnosť Európskej únie ," uviedol podpredseda EP Martin Hojsík (PS).Podľa neho sa v programe predsedníčky EK vyskytli aj iné dôležité témy pre Slovensko, ako je napr. ochrana demokracie a právneho štátu, odolnosť a bezpečnosť pred vonkajšími aj hybridnými hrozbami, ako aj znižovanie nerovnosti a podpora suverenity a bezpečnosti Ukrajiny.To, že von der Leyen zaradila medzi priority komisie slobodu médií, ochranu právneho štátu a bezpečnejšie sociálne médiá ocenila aj europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS). „Sú to zásadné a aktuálne témy pre Slovensko i Európu, ktoré sme ako delegácia pri všetkých rokovaniach jasne presadzovali,“ povedala.Europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) zas ocenila, že aktivitou progresívcov sa do programu dostala aj priorita silnej kohéznej politiky, ktorá bude tvorená spolu s regiónmi a miestnymi samosprávami.„Podarilo sa nám tak zastaviť snahy o centralizáciu kohéznej politiky. Cieľ má byť presne opačný, európske peniaze musia ísť priamo do našich miest a obcí, bez ohľadu na neschopnosť súčasnej vlády plniť podmienky a čerpať ich efektívne. Pretože práve regióny dokážu výrazne prispievať k prosperite a konkurencieschopnosti EÚ, top priorite na najbližších päť rokov,” priblížila Karvašová.Kresťanskí demokrati od znovuzvolenej predsedníčky očakávajú splnenie požiadaviek. KDH tvrdí, že von der Leyen sa stala kandidátkou na základe dohody členských krajín, vrátane Slovenska, ktoré na zasadnutí Európskej rady zastupoval slovenský prezident Peter Pellegrini „Naše hnutie rešpektuje, že znovuzvolenie Ursuly von der Leyen za predsedníčku EK bolo založené na konsenze členských krajín EÚ, vrátane Slovenska, ako aj európskych politických skupín, vrátane významnej časti stredopravých a konzervatívnych síl. Očakávame, že v rámci svojho programu splní požiadavky, ktoré KDH požaduje, a bude tak riešiť skutočné potreby občanov,“ uviedol predseda hnutia Milan Majerský Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) sa s predsedníčkou EK stretla osobne, aby jej tlmočila požiadavky kresťanských demokratov. „Patrí medzi ne revízia zákazu spaľovacích motorov a ďalších častí Green Dealu, efektívne riadenie migrácie v tretích krajinách, posilnenie našej potravinovej bezpečnosti, vrátane podpory farmárov, a predovšetkým riešenie našej ekonomickej a energetickej bezpečnosti,“ informovala Lexmann.Hnutie však považuje za kľúčové, aby EÚ robila pre občanov to, na čo má mandát, a nezasahovala do výlučných kompetencií členských štátov. „Aj preto naďalej trváme na spolupráci stredopravých frakcií EPP a ECR, ktoré sú pre presadenie týchto priorít nevyhnutné,“ tvrdia kresťanskí demokrati.Členovia Európskeho parlamentu vo štvrtok opätovne zvolili do funkcie predsedníčky Európskej komisie Ursulu von der Leyen. Jej znovuzvolenie na ďalšie päťročné funkčné obdobie tak zabezpečuje kontinuitu na čele výkonného orgánu Európskej únie v čase, v ktorom zápasí so sériou kríz, vrátane vojny na Ukrajine, zmeny klímy a migrácie. Za nemeckú kresťanskú demokratku hlasovala väčšina 720-členného parlamentu po tom, ako predniesla prejav, v ktorom sľúbila, že bude silným lídrom v čase kríz a polarizácie.„Nikdy nedovolím, aby extrémna polarizácia našich spoločností bola akceptovaná. Nikdy nebudem akceptovať ničenie nášho európskeho spôsobu života demagógmi a extrémistami,“ povedala Von der Leyen.Počas ostatných piatich rokov Von der Leyen navigovala blok cez sériu kríz, vrátane odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, pandémie COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu. Presadila tiež Európsku zelenú dohodu, ktorej cieľom je dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 2050.