Progresívci považujú Rašiho plán na riešenie kriminality v obciach za nedostatočný, krátkozraký a nedomyslený (foto)

Dlhodobý a funkčný plán

Centrálny pult ochrany

9.3.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) od ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Hlas-SD ) očakáva dlhodobé a systémové riešenia prevencie kriminality v obciach. Zároveň považujú jeho dve výzvy na budovanie kamerových systémov v samosprávach za 20 miliónov eur za nedostatočné, krátkozraké a nedomyslené.Poslanec parlamentu Marek Lackovič (PS) od ministra žiada dlhodobý plán prevencie kriminality v obciach a funkčný bez ohľadu na eurofondy. Súčasne upozornil na to, že problém nainštalovaním nových kamier nezmizne, pretože vláda Roberta Fica Smer-SD ) nerieši jeho príčinu, ale len dôsledky.„Riešiť kriminalitu kamerovými systémami je absolútne nedostatočné. Nestačí pre obce nakúpiť kamery. Niekto ich musí sledovať, prevádzkovať, vyhodnocovať a prípadne aj reagovať. Obce dnes aj pre zlé rozhodnutia vlády zápasia s nedostatkom financií na základnú prevádzku, nieto ešte na zamestnávanie obslužného personálu a obecných policajtov," uviedol poslanec Lackovič (PS).Minister Raši vo štvrtok informoval, že medziobecnou spoluprácou sa obce spoja a vytvoria tak centrálny pult ochrany, kde bude záznamy z kamier vyhodnocovať spoločná obecná polícia. Lackovič tvrdí, že minister je naivný, ak si myslí, že sa obce na základe takýchto „bombastických" nápadov začnú hromadne spájať a vytvárať obecné polície s nepretržitou prevádzkou.„Väčšina obcí nemá prostriedky, ktoré by mohli investovať do príslušníkov obecnej polície a nedisponuje ani vhodnými priestormi. Väčšina záznamov sa preto stratí v počítačoch starostov, ktorí nemajú čas neustále sledovať živý prenos z obecných cintorínov, zberných dvorov či športovísk," dodal poslanec.Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by malo podľa Lackoviča v prvom rade predstaviť nový systém fungovania samospráv, ktorý by zabezpečil ich predvídateľné, dlhodobé a stabilné financovanie.