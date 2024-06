Progresívci predkladajú dva návrhy zákonov na uľahčenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením

30 dní pre jedného človeka nestačí

Zbytočné prekážky v administratíve

25.6.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko predkladá do parlamentu dva návrhy zákonov, ktorých cieľom je uľahčenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Poslankyne Národnej rady SR Veronika Veslárová Jana Hanuliaková chcú svojimi návrhmi rozšíriť odľahčovaciu službu a umožniť tiež overovanie listín aj mimo úradných miestností.Ako uviedla Veslárová, štát dostatočne nemyslí na potreby ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a nemyslí ani na všetkých ľudí, ktorí sa o nich starajú. Tí sú často vyčerpaní, potrebujú si oddýchnuť alebo ísť k lekárovi. Chcú si však byť istí, že o zdravotne znevýhodneného bude postarané.„Súčasných 30 dní pre jedného človeka pri mnohých diagnózach skrátka nestačí. Preto navrhujeme odľahčovaciu službu rozšíriť na všetky blízke osoby,” povedala.Rozšírenie odľahčovacej služby žiadajú dotknutí ľudia dlhodobo, podľa návrhu zákona poslankýň PS by blízke osoby o svojej starostlivosti podpisovali vyhlásenie.„Odľahčovacia služba musí byť zabezpečená pre všetky blízke osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne znevýhodneného. Už beztak čelia náročnej životnej situácii, mnohým administratívnym prekážkam a potrebujú aspoň základnú pomoc,” podčiarkla Veslárová.Ďalším návrhom zákona chce Progresívne Slovensko odstrániť jednu zo zbytočných prekážok pri administratíve. Ako poukázala poslankyňa Hanuliaková, ľuďom so zdravotným znevýhodnením ich stav často nedovoľuje prísť na úrad. Chcú preto, aby samosprávy v týchto prípadoch mali povinnosť listiny overovať aj mimo úradných miestností.„To najmenej, čo môže štát pre ľudí so zdravotným znevýhodnením spraviť, je vychádzať im v ústrety. Veríme, že poslanci a poslankyne tieto návrhy podporia. Ide o potrebné riešenia, ktoré prinesú pozitívne výsledky v poddimenzovanej sfére sociálnej politiky,“ uzavrela Hanuliaková.