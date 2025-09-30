|
Utorok 30.9.2025
30. septembra 2025
Progresívci predstavili kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja – VIDEO, FOTO
Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) je ním
30.9.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) je ním Marián Porvažník.
Na tlačovej besede v Košiciach jeho kandidatúru oznámilo predsedníctvo hnutia. Marián Porvažník by sa mal o post predsedu kraja uchádzať v budúcoročných voľbách do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať na jeseň.
