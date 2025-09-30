Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. septembra 2025

Progresívci predstavili kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja – VIDEO, FOTO


Tagy: Kandidatúra KSK Košický samosprávny kraj

Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) je ním



img20250930094426 676x507 30.9.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) je ním Marián Porvažník.


Na tlačovej besede v Košiciach jeho kandidatúru oznámilo predsedníctvo hnutia. Marián Porvažník by sa mal o post predsedu kraja uchádzať v budúcoročných voľbách do orgánov samospráv, ktoré sa budú konať na jeseň.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci predstavili kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra KSK Košický samosprávny kraj
