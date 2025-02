Progresívci reagujú na kroky ministra Suska, pokračuje v rozvracaní spravodlivosti zásahmi do súdnictva

Desaťročná prax ako nová podmienka

Nepotrebnosť nových zmien

Výrazná minorita

Obnova kritizovaného stavu

25.2.2025 (SITA.sk) - Zásahmi do súdnictva pokračuje minister spravodlivosti Smer-SD ) podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) v rozvracaní spravodlivosti. Ako upozornila poslankyňa Zuzana Števulová (PS) , Susko predložil novelu, ktorá zvyšuje tlak na nepohodlných sudcov.Hnutie upozornilo, že ide o spätný chod zo strany ministra, ktorý súdnictvo vracia do stavu, v ktorom bolo za čias Štefana Harabina . PS preto vyzýva ministra spravodlivosti, aby deštruktívnu novelu stiahol a predstavil návrh, ktorý posilní dôveru občanov v spravodlivosť.„Cieľom novely je zmeniť zloženie disciplinárnych senátov tak, aby väčšinu v nich získali osoby mimo Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, čím sa oslabí jeho vplyv a nezávislosť. Súdna rada získa kontrolu nad zložením disciplinárnych senátov, čo môže viesť k zastrašovaniu nepohodlných sudcov,“ upozornila Števulová s tým, že Susko chce zaviesť aj nové podmienky, ako napríklad desaťročnú prax. To by podľa poslankyne znemožnilo mnohým sudcom NSS naďalej pôsobiť v disciplinárnych senátoch.„To všetko sa deje pod zámienkou vyššieho zastúpenia celej súdnej sústavy. V skutočnosti však ide o oslabenie objektívnosti disciplinárnych konaní,“ dodala poslankyňa. Poslankyňa PS a členka ústavnoprávneho výboru Lucia Plaváková upozornila, že novela je súčasťou širšieho úsilia vlády Roberta Fica Smer-SD ) o zvrátenie reformných procesov v justícii.„Personálne zmeny v súdnej rade už naznačili, že cieľom vlády je mať justíciu pod kontrolou, a teraz sa posúvame ešte ďalej. Minister spravodlivosti chce dať súdnej rade väčšiu moc nad kariérami sudcov a sudkýň,“ dodala Plaváková. Susko podľa nej prevzal hotový návrh od Súdnej rady SR bez toho, aby si dal námahu ho podložiť dátami či analýzou. Poslankyňa upozornila, že dôvodová správa k tejto zmene je prázdna.„Nevysvetľuje, prečo by tieto zmeny mali byť potrebné. Jeho ministerstvo tak namiesto obhajoby nezávislej justície slúži ako kuriér súdnej rady,“ vyhlásila Plaváková. Poslankyňa je názoru, že SR potrebuje spravodlivý a efektívny súdny systém, ktorému by ľudia dôverovali.Novela však ide podľa nej presne opačným smerom. „Ak prejde, bude to ďalší krok k podriadeniu justície politickým záujmom súčasnej vládnej garnitúry,“ uzavrela Plaváková. Návrhy ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktoré majú zmeniť fungovanie disciplinárnych senátov, kritizuje aj sudcovské združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) Tieto zmeny budú podľa ZOJ viesť ku konfliktom záujmov. V súčasnosti o disciplinárnych previneniach sudcov rozhodujú senáty NSS SR zložené z troch sudcov tohto súdu a z dvoch prísediacich zvolených súdnou radou z radov občanov.Po novom by však mali mať sudcovia NSS SR v disciplinárnych senátoch výraznú minoritu, keďže v prvostupňovom aj novovytvorenom odvolacom senáte má byť len jeden sudca tohto súdu a väčšinovo ich budú tvoriť prísediaci volení Súdnou radou SR už nie z radov občanov, ale z iných sudcov všeobecných súdov, ktorí budú za výkon tejto funkcie poberať osobitné príplatky.„Výrazne sa tak posilňuje kompetencia súdnej rady, ktorá má navyše aj kompetenciu podávať voči sudcom disciplinárne návrhy. Pokiaľ súdna rada bude aj majoritne kreovať disciplinárne senáty, bude v postavení navrhovateľa v disciplinárnych konaniach v konflikte záujmov,“ zdôraznilo ZOJ.Ako doplnilo združenie, ak budú navyše disciplinárne senáty opätovne tvoriť sudcovia okresných a krajských súdov zvolení súdnou radou, obnoví sa v minulosti dlhodobo kritizovaný stav, keď sudcovia nižších súdov súdili v disciplinárnom konaní sudcov vyšších stupňov súdov, a taktiež sa dostávali do konfliktu záujmov.