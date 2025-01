Progresívci varujú pred oslabením postavenia Slovenska v NATO a EÚ. Náš obranný rozpočet sa míňa na nemocnice a mosty, nie na bezpečnosť – VIDEO

Dlhoročné zahraničnopolitické vzťahy Slovenska sú oslabené

To Putin nás núti zvyšovať obranné výdavky

20.1.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva vládu, aby zadefinovala slovenské záujmy voči Spojeným štátom americkým, ako nášmu kľúčovému spojencovi. Progresívci tak učinili v súvislosti s pondelkovým nástupom staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie.Ako uviedol člen predsedníctva PS Ivan Korčok , slovenský záujem smerom k USA je jasný, ide najmä o obranu a bezpečnosť.„Musíme spoločne s USA zabrániť tomu, aby sa v Európe mohli meniť hranice silou a vojenskou agresiou. Musíme urobiť všetko pre to, aby toto vnímal prezident Trump aj ako americký záujem. Budeme čakať, s čím príde slovenská vláda, a či bude tak ako doteraz pasívne pozorovať, čo sa deje, pretože náš vklad do debát je prakticky nulový – či už v EÚ alebo NATO, kde sme prešli na stranu Ruska,” myslí si Korčok.Hnutie je toho názoru, že zmena americkej administratívy prichádza v čase, keď sú oslabené dlhoročné zahraničnopolitické vzťahy Slovenska i spolupráca so spojencami, progresívci tiež hovoria o ohrození postavenia Slovenska v euroatlantických štruktúrach.„Tieto kroky oslabujú stabilitu, bezpečnosť a prosperitu krajiny, čím ohrozujú hodnotový a bezpečnostný kompas Slovenska. Spúšťame preto výzvu Slovensko má na viac, ktorou vyzývame vládu, aby prestala hazardovať s našou budúcnosťou, zachovala zahraničnopolitické ukotvenie Slovenska a chránila jeho miesto v EÚ NATO ,” apeloval Korčok.Podpredseda PS Tomáš Valášek je toho názoru, že Donald Trump, ktorý opakovane apeluje na zvyšovanie výdavkov na obranu v členských štátoch NATO, len pomenúva to, čo je v záujem Slovenska aj Európy. Rovnako vyjadril názor, že reálne je to ruský prezident Vladimir Putin , kto nás núti zvyšovať obranné výdavky.„Vláda formálne uvádza, že formálne dáva na obranu 2 % HDP, no treba povedať, že ide len o ilúziu,” tvrdí Valášek. Myslí si tiež, že rezort obrany je ten, odkiaľ iné rezorty berú prostriedky, ktoré potrebujú, keď si nevedia plniť svoje povinnosti. Z obranného rozpočtu staviame nemocnice či opravujeme mosty.