Progresívci vyzývajú Karasa, aby presadil redefiníciu znásilnenia v Trestnom zákone, sú pripravení mu s tým pomôcť

Karas nevyužil príležitosť

Obete sa spravodlivosti nedočkajú

4.5.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa na presadenie redefinície znásilnenia.Parlament podporil novelu Trestného zákona, v ktorej Karas ponechal pôvodné znenie trestného činu znásilnenia namiesto prijatia definície postavenej na absencii súhlasu.Avšak podľa podpredsedníčky PS Lucie Plavákovej to môže ešte stále urobiť. Hnutie navrhovalo redefiníciu znásilnenia už v novembri 2021. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa PS Tereza Mikáčová.„Mrzí ma, že minister spravodlivosti Karas nevyužil príležitosť zabezpečiť dôležitú zmenu pre všetkých ľudí, ktorí na Slovensku zažívajú sexuálne násilie. Sexuálna aktivita bez súhlasu bude v dôsledku jeho rozhodnutia naďalej tolerovaná a zostane nepotrestaná. Chcem ho preto vyzvať, aby rozhodnutie prehodnotil a doplnil redefiníciu znásilnenia pri ďalšom prerokovaní zákona v II. čítaní. Sme pripravení mu s tým kedykoľvek pomôcť,” vyhlásila Plaváková.Od roku 2015 sa počet nahlásených prípadov sexuálneho násilia pohybuje ročne medzi 80 až 100 prípadmi. No PS je názoru, že je toto číslo oveľa vyššie.„Preživšie osoby majú extrémne nízku dôveru v kompetentné orgány aj kvôli našej súčasnej legislatíve. Aj v prípade, keď sa odhodlajú sexuálne násilie nahlásiť, spravodlivosti sa nedočkajú. Za posledné 4 roky bolo odsúdených spolu len 153 osôb,” dodala Plaváková.Členka predsedníctva PS Beáta Jurík uviedla, že bojovali za to, aby bol do Trestného zákona zavedený nový prečin sexuálneho obťažovania.„Naše trestné právo však naďalej nedisponuje prostriedkom, ktorý by nielen trestal takéto neprijateľné správanie, ale pôsobil aj preventívne,” dodala Beáta Jurík.