Progresívcov znepokojuje rozhodnutie Žilinku, 30 zaniknutých miest z ÚŠP nahradí len ôsmimi

18.4.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podľa informácií Progresívneho Slovenska vytvorí na každej krajskej prokuratúre jednu novú pozíciu namiesto viac ako 30 zaniknutých miest na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).„Máme vážne podozrenie, že Žilinka bráni efektívnemu stíhaniu najzávažnejšej trestnej činnosti a môže ohroziť čerpanie peňazí z plánu obnovy,“ uviedol poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko Branislav Vančo Závažné zistenia podľa neho vychádzajú z infožiadosti, ktorú podal, pretože Žilinka odmietal povedať, čo bude s agendou a prokurátormi zo zaniknutej špeciálnej prokuratúry.„Jeho odpovede sú mimoriadne znepokojujúce. Vzniká osem nových prokurátorských miest, ale na ÚŠP ich zaniklo viac ako 30. Navrhujeme zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru, aby pán generálny prokurátor tieto podozrenia vysvetlil,” uviedol Vančo.Žilinkovo rozhodnutie môže navyše podľa poslanca znamenať nesplnenie záväzku vyplývajúceho z Plánu obnovy a odolnosti SR , pretože agendu ÚŠP by mal plnohodnotne zastúpiť iný orgán. Európska komisia si chce byť istá, že na Slovensku nebude dochádzať k rozkrádaniu európskych peňazí.„Taký orgán mohol Žilinka vytvoriť aj v rámci generálnej prokuratúry , ale neurobil to. Jeho manažérske zlyhanie tak priamo prispieva k ohrozeniu miliárd eur z plánu obnovy,” zdôraznil Vančo s tým, že pôvodne mali na nové pozície smerovať práve prokurátori z ÚŠP, čo sa však nestalo.Naopak, vidíme odchod prvých dvoch prokurátorov, ktorí vyšetrovali vraždu novinára Jána Kuciaka , dodal.„Maroš Žilinka nechcel využiť ich odbornosť a skúsenosti zo stíhania najväčších trestných káuz a doslova ich vyštval,” myslí si Vančo.Narážal tým pritom na to, že prokurátori Matúš Harkabus Daniel Mikuláš oznámili svoj odchod z funkcie.Harbakus vo svojom zdôvodnení odchodu adresoval Žilinkovi slová, že pod jeho vedením vládne na prokuratúre „normalizačná atmosféra“, ako z čias 70-tych rokov.