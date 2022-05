Progresívne Slovensko bojuje za rodiny LGBTI ľudí, vyzvalo koalíciu na zavedenie inštitútu partnerstva pre všetky páry

Ignorácia párov rovnakého pohlavia

Strana boj nevzdáva

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) vyzvala koaličné strany, aby zabezpečili ochranu rodín LGBTI ľudí a predložili do parlamentu návrh na zavedenie inštitútu partnerstva pre všetky páry. Strana sa tak vyjadrila pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT). V tlačovej správe o tom informoval hovorca PS Radovan Choleva „Kým sa vládni predstavitelia hádajú, či a ako finančne prispejú rodinám, tak rodiny párov rovnakého pohlavia ignorujú úplne. Pri poskytovaní poradenstva pre LGBTI ľudí sa už dlhé roky opakovane stretávam s túžbou párov dosiahnuť právnu ochranu a uznanie ich zväzku. Slovensko im však dlhodobo túto ochranu odopiera a vystavuje ich zbytočnému stresu, vylúčeniu a pretrvávajúcej homofóbii," uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková Keď PS koncom augusta minulého roka predložilo do parlamentu návrh zákona o životnom partnerstve, koaliční poslanci a poslankyne podľa Plavákovej kritizovali, že ich na šesť mesiacov zablokovali a oddialili dohodu v koalícii.„Medzičasom prešlo viac ako osem mesiacov, takže verím, že dohodu už dávno majú a návrh môžu predložiť na najbližšiu schôdzu parlamentu. Samozrejme, sme pripravení im v tom akokoľvek pomôcť,” doplnila Plaváková.V prípade, že koalícia nepredloží zákon o životnom partnerstve, urobí tak opäť PS. „Boj za rodiny párov rovnakého pohlavia nevzdávame a naďalej budeme tlačiť na vládnu koalíciu, aby sa konečne rozhýbala. Nie je to o ideológii, ale o pomoci konkrétnym ľuďom, našim priateľom, kolegyniam, deťom, či rodinným príslušníkom. Je najvyšší čas posunúť Slovensko aj v tejto téme do 21. storočia a priblížiť sa vyspelým krajinám Európskej únie, ” uzavrel predseda PS Michal Šimečka