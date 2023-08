Progresívne Slovensko čelí hackerskému útoku, prišiel práve v čase nominovania zástupcov do volebných komisií

Hackerský útok

Útoky ich neodradia

22.8.2023 (SITA.sk) - Internetová stránka hnutia Progresívne Slovensko od pondelka 21. augusta rána čelí rozsiahlemu hackerskému útoku, ktorý spôsobil komplikácie aj pri delegovaní ľudí do okrskových komisií. Ako ďalej PS informovalo, na stránku sa v rôznych intervaloch snažia dostať tisíce IP adries naraz, čo preťažuje server a následne znemožňuje web otvoriť.„Prvý pád webstránky sme zaregistrovali v noci z nedele na pondelok. Za posledných 24 hodín evidujeme 129 miliónov pokusov o otvorenie stránky z celého sveta. Zjavne teda ide o útok s cieľom znefunkčniť náš web,” povedala podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková s tým, že okrem toho hnutie zaznamenalo aj „phishingové“ útoky na e-mailové adresy PS, voči ktorým podniklo bezpečnostné opatrenia.Hackerský útok podľa progresívcov prišiel práve v čase, keď vrcholilo nominovanie zástupcov do volebných komisií, čo podľa nich môže byť dôvod útoku. Deadline na ich registráciu bol totiž do pondelňajšej polnoci.„Dnes sme intenzívne overovali proces delegácie približne u štvrtiny zaregistrovaných ľudí a väčšina z nich bola potvrdená. Teší ma, že krízovú situáciu sa nám podarilo vyriešiť a drvivú väčšinu žiadostí sme úspešne vybavili napriek tomuto útoku,” uviedla Plaváková. Zároveň doplnila, že tento útok Progresívne Slovensko neprekvapil.„S našou rastúcou silou pribúdajú aj snahy nás akokoľvek poškodiť a zastaviť. Chceme priniesť zmenu štýlu politiky a žiadne útoky - ani verbálne, ani hackerské - nás neodradia," vyhlásila Plaváková.Dodala, že útoky len potvrdzujú, že je najvyšší čas vniesť do politiky slušnosť, rešpekt a férovosť.