Progresívne Slovensko chce ozdraviť verejné financie, potrebný je aj prechod na zelenú ekonomiku (video)

Reštrukturalizácia bánk

Naštartovanie slovenskej ekonomiky

4.7.2023 (SITA.sk) - Je potrebné naštartovať hospodársky rast a ozdraviť verejné financie. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Progresívneho Slovenska (PS) Zároveň je potrebné podľa neho využiť prechod na zelenú ekonomiku a uchopiť ho ako príležitosť. Myslí si, že je to príležitosť na inovácie a nové pracovné miesta. V neposlednom rade treba podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu.Ako pokračoval ekonomický expert Progresívneho Slovenska Štefan Kišš, pri pohľade späť sa za posledných 30 rokov v rámci verejných financií udiali aj dobré veci.Vyzdvihol reštrukturalizáciu bánk, konsolidáciu a riadenie verejných financií, dlhovú brzdu alebo projekt hodnoty za peniaze. Avšak to už podľa neho nestačí a nedá sa len žiť z minulosti. „Našej ekonomike dochádza dych, dostáva sa do pasce stredného príjmu,“ povedal Kišš.Podľa jeho slov je potrebné sa zamerať na pomoc v kríze životných nákladov pre vysokú infláciu, či už v boji s vysokými cenami energií, alebo potravín. Potrebné sú adresné opatrenia.Zároveň je potrebné podľa neho naštartovať slovenskú ekonomiku reformami. S tým súvisia aj financie, rozpočet musí byť zameraný na ekonomický rast. Malo by sa podľa Kišša investovať v tých oblastiach, kde sa to oplatí, teda v rámci zdravotníctva, školstva alebo zelenej transformácie.Potrebné je podľa Progresívneho Slovenska šetriť aj na byrokracii alebo na neefektívnych dotáciách. „Potrebujeme princípy hodnoty za peniaze vo všetkom, čo štát robí,“ skonštatoval Kišš. V posledných mesiacoch sme boli totiž podľa neho svedkami schvaľovania populistických návrhov.