Progresívne Slovensko chce pomôcť mladým ľuďom, navrhuje zaviesť platené študentské stáže

16.6.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko chce zaviesť platené študentské stáže . Novú dohodu o študentskej stáži chcú zaviesť poslankyňa Beáta Jurík a poslanec Dávid Dej z klubu Progresívne Slovensko (PS) v rámci svojej novely Zákonníka práce , ktorú predložili do parlamentu Takáto právna úprava zabezpečí podľa predkladateľov adekvátnu finančnú odmenu študentom a študentkám stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú popri svojom štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Jurík a Dej chcú presadiť, aby každý študent za svoju prácu dostal finančné ohodnotenie, ktoré mu zabezpečí dôstojný život popri štúdiu.Navrhovaná právna úprava bude rozlišovať medzi zamestnávateľmi a ich povinnosťami podľa toho, či sa jedná o štátne inštitúcie, alebo iného zamestnávateľa.„Zo žiadostí, ktoré sme ešte v roku 2023 rozposlali ministerstvám a ďalším štátnym orgánom vyplýva, že žiaden z nich študentov a študentky za ich prácu finančne neodmeňoval. V prípade, že stáže pre študentstvo ponúkajú, jednalo sa teda výlučne o neplatené," uvádzajú poslanci v návrhu zákona.Preto navrhujú, aby mal štát povinnosť uzatvárať dohody o študentskej stáži, a teda finančne ohodnocovať osoby, ktoré pracujú na ministerstvách, v orgánoch štátnej správy a vôbec vo všetkých jeho zložkách. Štát podľa PS nesmie využívať bezplatnú pracovnú silu mladých ľudí, ale je jeho povinnosťou zabezpečiť im spravodlivé a férové ohodnotenie za vykonanú prácu a dovoliť im dôstojne žiť.Návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy pre úhradu mzdových nákladov na stážistov pracujúcich vo verejných inštitúciách. V prípade, že by sa stáží zúčastnilo 500 študentov po dobu 6 mesiacov, a priemerná odmena by sa rovnala minimálnej mzde, cena práce by dosiahla výšku približne 2,8 milióna eur ročne.V prípade iných zamestnávateľov sa navrhuje obmedziť povinnosť uzatvárať dohody o študentskej stáži presahujúcej 2 mesiace. Zamestnávateľ má možnosť uzavrieť dohodu o stáži aj na kratšiu dobu.„Cieľom takejto úpravy je nezaťažiť súkromný sektor, posledné roky bol skúšaný niekoľkými za sebou nasledujúcimi krízami, ale aj tretí sektor, ktorý je dlhodobo finančne poddimenzovaný," píše sa v dokumente.Predkladatelia sú presvedčení, že štát musí ísť ostatným zamestnávateľom príkladom a nevykorisťovať mladých ľudí. Zároveň sa domnievajú, že má možnosť vynaložiť potrebné financie, aby aj takto pomohol mladým ľuďom. Podľa opozičných poslancov študenti patria medzi chudobou najviac ohrozené skupiny, a pritom sú budúcnosťou našej krajiny.