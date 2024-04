Nárok na dva dni voľna

28.4.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko chce zaviesť dva dni voľna po spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu. Opozičné poslankyne Simona Petrík Lucia Plaváková predložili do parlamentu novelu Zákonníka práce.Navrhujú ňou zaviesť nárok na dva dni voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu pre ženu a osobu, s ktorou je v partnerskom alebo inom rodinnom vzťahu. Chcú tak prispieť k lepšiemu spracovaniu udalosti a k minimalizácii negatívnych dopadov na reprodukčné zdravie žien a rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho otehotnenia.„Od ženy, ktorá práve prišla o plod, nemôžeme žiadať, aby si počas tohto psychicky náročného obdobia plnila povinnosti PN-ky, zabezpečenia príslušných tlačív alebo dodržiavania liečebného režimu v mieste bydliska. Voľno pri spontánnom potrate by nemalo podliehať žiadnym obdobným podmienkam," uvádza sa v návrhu.Psychické zotavenie, a teda vyrovnanie sa s neplánovaným prerušením tehotenstva, je podľa opozičných poslankýň individuálne, avšak aj relatívne krátke voľno môže dopomôcť k zlepšeniu duševného stavu ženy.O dočasnú pracovnú neschopnosť nemôžu v súčasnosti požiadať partneri alebo muži alebo iné blízke osoby. Zavedením voľna pri spontánnom potrate aj pre druhú osobu by sa podľa poslankýň v prvom rade pomohlo žene, pre ktorú je emočná podpora veľmi dôležitá, zároveň by sa aj partner mohol vyrovnať so stratou.Návrh novely reflektuje skutočnosť, že v prípade narodenia mŕtveho plodu po vzniku nároku na materské, čerpá žena materskú dovolenku v dĺžke 14 týždňov. V prípade, že už má nárok na materskú dovolenku, nárok na dva dni voľna jej nevzniká. V týchto prípadoch môže partner stále čerpať voľno, pričom pri súčasnej úprave nemá na voľno nárok.V roku 2022 bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií u žien s trvalým pobytom na Slovensku hlásených 5 360 spontánnych potratov. Najviac z nich pripadalo na ženy vo veku 25 až 29 rokov a 30 až 34 rokov, teda väčšinou pracujúce ženy.„Ak sa od ženy očakáva, že sa po potrate vráti okamžite do práce skôr, ako sa jej telo a myseľ budú môcť zotaviť zo straty, je vysoko pravdepodobné, že to predĺži negatívne účinky na jej zdravie," uzavreli poslankyne Petrík a Plaváková.